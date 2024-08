Afrique: JO 2024 - Une fan zone qui rassemble toutes les cultures africaines

Paris, France — À la Station Afrique, installée sur l'île Saint-Denis, plus d'une vingtaine de pays du continent africain sont représentés.

Non loin du village olympique, des milliers de personnes font le déplacement dans cette fan zone pour tenter d'apercevoir les athlètes africains mais aussi profiter des concerts, des stands et des animations sportives et culturelles.

Depuis deux semaines, le « Club Afrique » attire des milliers de personnes. De quoi donner le sourire aux dizaines d'artisans.

« L'échange culturel est indéniable »

« L'échange culturel est indéniable par rapport à ces jeux. J'ai remarqué dans le QG de Saint-Denis, on a rencontré des athlètes qui sont venus à notre grande surprise. Dans les tentes, ils ont fait "wouah!". Des Américains qui sont venus, des Hollandais. C'est ça, la richesse aussi. Donc, dans les moments où il n'y a pas de compétitions, nous sommes là aussi pour (faire) rayonner notre nation, et (faire) rayonner le monde par notre savoir-faire. C'est ça, la case africaine. C'est ça, le village africain ! », confie à VOA Afrique Doula Ndia, artisan malien.

« L'Olympisme, ce n'est pas seulement le sport. C'est aussi la culture et l'éducation. Donc nous, on a pris aussi notre responsabilité et on est venu vendre la destination Guinée. Nous avons des produits artisanaux, mais au-delà de ça nous vendons notre pays, parce qu'il est beau. C'est un paradis, donc il faut le visiter, donc c'était une opportunité de venir exposer et faire en sorte que les gens découvrent notre cher pays », affirme Malick Kébé, directeur général du Fonds de Développement des Arts et de la Culture de la Guinée (FODAC).

« Le vivre ensemble, le partage des cultures »

Le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc ou encore l'Algérie... A la Station Afrique, chaque journée est consacrée à un pays du continent. Ce soir-là, la culture congolaise est à l'honneur.

« C'est un projet (sur lequel) on travaille depuis deux ans avec la ville et Monsieur le Maire, et vraiment de voir tous les habitants, avec les amis, les voisins, venir célébrer toutes les cultures africaines ensemble, c'est juste merveilleux. Le vivre ensemble, le partage des cultures », déclare la Franco-Congolaise Mady Senga-Remoué, adjointe au Maire de l'île Saint-Denis.

Un brassage culturel qui enflamme tous les soirs la scène de la Station Afrique, où de nombreux artistes font leur show : Youssou N'Dour, Oxmo Puccino, Magic System, Black M, ou encore Franglish. Et les visiteurs sont forcément ravis.

« Si on m'avait dit que j'allais avoir 3.000 personnes qui viendraient danser le soir, j'aurai signé directement. C'est exceptionnel. Du coup, je viens profiter de l'ambiance. Tout le monde est heureux, tout le monde est content de venir se rassembler, c'est génial ! », dit Hugo, étudiant en e-commerce.

« C'est à vivre une fois dans sa vie »

« C'est à vivre une fois dans sa vie franchement. Je ne suis pas branché sport mais à vivre une fois dans sa vie. Ecoutez le son », affirme Mathieu, restaurateur franco-sénégalais.

« Je ne connaissais pas. C'est la première fois que je viens et franchement, ça serait bien qu'il y ait ça plus souvent », estime Amy, étudiante franco-centrafricaine.

« Ça me donne envie de voyager et de voir les différentes cultures africaines dans les pays, oui! », témoigne Nathanaël, étudiant franco-congolais.

Il s'agit d'un voyage à la découverte de toute la richesse du patrimoine culturel africain qui se poursuit jusqu'à dimanche, dernier jour des Jeux olympiques de Paris 2024.