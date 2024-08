Afrique: Religion - Le congrès ECK Africain de l'aventure de l'Âme ouvre ses portes ce vendredi Abidjan

Le congrès ECK Africain de l’aventure de l’Âme se tiendra du vendredi 9 au dimanche 11 août 2024 au parc des expositions d’Abidjan, dans la commune de Port-Bouët. Cet événement est organisé par Eckankar-Côte d'Ivoire et porte sur le thème « le langage de l’Amour ». L’annonce a été faite ce jeudi par le comité d’organisation au cours d’une conférence de presse

L'aide spirituel Eck régional, Jean Adoté-Bah Adotevi a promis qu’à partir de ce vendredi, les visiteurs auront l’occasion de nouer de nouvelles amitiés et de renforcer des liens anciens.

« Les outils découverts par chaque chercheur de Dieu lui permettront de vivre en harmonie avec l’Esprit Saint, de respecter les lois spirituelles de la vie et de trouver la paix du cœur », a-t-il déclaré. Il a également indiqué que le programme de cet événement international inclura des tables rondes, des ateliers, le chant du Hu, des causeries et des panels couvrant divers sujets. Un office ECK de la lumière et du son, culte d’Eckankar, sera organisé.

Un programme spécifique sera également proposé aux jeunes de 5 à 17 ans ainsi qu’à leurs parents, qui bénéficieront de sessions adaptées à leurs tranches d’âge. Les parents repartiront avec des outils pour assurer l’éducation spirituelle de leurs enfants.

« Le Congrès ECK Africain de l’Aventure de l’Âme est ouvert à tous. Toutes les personnes souhaitant y participer, quelles que soient leurs croyances ou leur affiliation à Eckankar, sont les bienvenues. Notre message est universel et s’adresse à tout le monde », a précisé le conférencier.

Jean Adoté-Bah Adotevi a invité le public à assister en grand nombre à cet événement, en assurant que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour répondre aux attentes et besoins spirituels des participants.

« Les services que nous rendons aux autres pour leur faciliter la vie, la noblesse et l’élégance dans les propos que nous tenons pour éviter de frustrer les autres, les interactions harmonieuses et gracieuses, la compassion, la tolérance, la patience et l’humilité sont autant de composantes du langage de l’amour au quotidien », a-t-il justifié.

Eckankar est un mouvement religieux qui se définit comme « la voie de la liberté spirituelle », visant à offrir un chemin spirituel vers la compréhension de soi en tant qu’âme éternelle et le développement des états de conscience supérieurs.