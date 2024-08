Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Aout 2024

Egypte : Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer Égypte 2024 - Dates confirmées et équipes qualifiées

La Confédération Africaine de Football (Caf) a officiellement confirmé les dates de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2024. Le tournoi se déroulera du 19 au 26 octobre 2024 à Hurghada, une station balnéaire réputée de la mer Rouge en Égypte. Cette sixième édition de la compétition accueillera huit équipes, dont l'Égypte en tant que pays hôte. Les équipes qualifiées pour la phase finale après des séries éliminatoires intenses sont le Maroc, la Tanzanie, le Ghana, la Mauritanie, le Mozambique, le Malawi et le Sénégal, le champion en titre. Les amateurs de beach soccer et les supporters des équipes participantes peuvent s'attendre à un tournoi palpitant. Des informations supplémentaires, y compris la date du tirage au sort, seront communiquées prochainement. ( Source : abamako.com)

Cameroun : Sport/Football - L’ancien président de la Caf, Issa Hayatou n’est plus

On l’appelait l’Ayatollah du football africain non seulement, pour sa longévité à la tête de la Confédération africaine de football (Caf), mais aussi à cause de sa main mise sur le football africain pour lequel il a tant fait. Issa Hayatou, c’est de lui qu’il s’agit est mort. L’ancien président de la Confédération africaine de football n’est plus. Il est décédé le 08 Aout 2024 à l'âge de 78 ans. Dès que la nouvelle est tombée, les sceptiques n’ont pas cru. Car, la rumeur l’avait annoncé pour mort il y a des mois. Malheureusement, la mauvaise nouvelle est désormais officielle (Source : allafrica.com)

Bénin : Vacances du gouvernement - Patrice TALON hors du territoire national

Le Chef de l’Etat Patrice TALON est absent du territoire national. Et ce, dans le cadre des vacances gouvernementales entamées par l’Exécutif béninois après la célébration du 64e anniversaire de l’indépendance du Bénin. Patrice TALON en France pour ses vacances. Le Président de la République selon des sources concordantes, s’est envolé ce mardi 06 août 2024. Ce voyage du Chef de l’Etat s’inscrit dans le cadre des vacances gouvernementales instaurées depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Chaque année, le Président de la République et ses ministres observent un repos d’un mois environ juste après la fête de l’indépendance, et pendant tout le mois d’août. Les vacances gouvernementales cette année 2024 prennent fin le 02 septembre 2024. (Source : acotonou.com)

Ghana : Industrie extractives- Le pays inaugure une nouvelle raffinerie d’or

Les autorités ghanéennes ont inauguré jeudi une nouvelle raffinerie d'or, la première de ce genre en Afrique de l'Ouest, afin d'accroître la valeur de cette ressource naturelle et de consolider la place du Ghana en tant que premier producteur d'or du continent africain. La Royal Ghana Gold Refinery ("la raffinerie d'or royale du Ghana") devrait devenir la deuxième en Afrique à obtenir la prestigieuse certification Good Delivery Bar de l’'Association des professionnels du marché des métaux précieux de Londres (LBMA), après l'Afrique du Sud. La raffinerie ultramoderne, située à Accra, la capitale, est considérée par le vice-président Mahamudu Bawumia, présent lors de l’inauguration, comme une "réalisation historique... en faveur de la transformation économique et de l'industrialisation". La Royal Ghana Gold Refinery, fruit d'un partenariat entre la Banque du Ghana et la société indienne Rosy Royal Minerals Limited, à une capacité de production quotidienne allant jusqu'à 400 kilogrammes d'or. (Source : Afp)

Gabon : Equipements militaires - Oligui Nguema renforce les capacités opérationnelles des Fds

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé mercredi 7 août à la remise du deuxième lot d’équipements, dont de nombreux véhicules au profit des Forces de défense et de sécurité. Cette nouvelle dotation vise à renforcer les capacités opérationnelles des troupes dans leurs missions de protection et de sécurisation. Le Camp capitaine Charles Ntchoréré de Libreville a servi de cadre le 6 août 2024 à la remise d’un complément d’équipements logistiques et tactiques aux Forces de défense et de sécurité (Fds). Une cérémonie présidée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef suprême des armées en présence des membres du Ctri et du gouvernement. Il s’agit d’un lot de 149 véhicules tactiques, blindés, ambulances et de transport de troupes, 1 000 menottes, 1 000 matraques et 2 hélicoptères destinés principalement aux postes-frontière sur l’ensemble du territoire national et répartis dans les différents services des Fds. (Source : Gabon Reviews)

Sénégal : Justice - Aminata Touré acquittée dans son procès contre Mansour Faye, ce dernier condamné aux dépens

Le tribunal correctionnel de Dakar a acquitté aujourd'hui Mme Aminata Touré, ancienne Première ministre, dans le cadre de son procès contre Mansour Faye. La décision rendue a également condamné Mansour Faye aux dépens. L'affaire, examinée le 25 juillet en l'absence du plaignant Mansour Faye, avait pour origine les accusations de diffamation portées par ce dernier à l'encontre de Mme Aminata Touré. L'ancienne Première ministre avait soulevé des questions sur la gestion controversée des fonds publics par Mansour Faye, beau-frère de l'ex-président Macky Sall, dans une publication sur son compte Facebook. Au tribunal, Aminata Touré a défendu ses propos en se référant aux conclusions du rapport définitif de la Cour des comptes, citant des pages spécifiques pour étayer ses affirmations. Elle a également précisé que ses interrogations sur la gestion de Mansour Faye n'étaient pas uniques, étant partagées par d'autres sénégalais et journalistes.(Source : adakar.com)

Tunisie : Gouvernement - Le Président Saied limoge son Premier ministre (TV5Monde)

Les services du président Kais Saied en Tunisie ont annoncé mercredi 8 août 2024 le limogeage du Premier ministre Ahmed Hachani. Aucunes explications officielles n'ont été données. Kamel Madouri, ministre des Affaires sociales, le remplace. Ahmed Hachani avait succédé le 1er août de l'an passé à Najla Bouden, elle aussi remerciée sans justifications officielles par Kais Saied. Le Président accapare tous les pouvoirs en Tunisie depuis son coup de force du 25 juillet 2021 et est accusé de dérive autoritaire par ses détracteurs. Élu démocratiquement en octobre 2019, Kais Saied s'est octroyé les pleins pouvoirs il y a trois ans, limogeant son Premier ministre de l'époque. (Source : fratmat.info)

Côte d’Ivoire : Redynamisation des médias en Côte d’Ivoire- L'Agence de soutien et de développement propose un plan stratégique

L'Agence de soutien et de développement des médias (Asdm) a élaboré un plan de stratégie sur la période 2024-2026. Le document a été présenté et remis au ministre de la Communication et des Médias, Amadou Coulibaly, ce jeudi 8 août 2024, à la Cgeci, au Plateau. Ledit plan stratégique est basé sur six axes que sont la reconstruction du capital humain des médias par la formation ; le développement des médias par l’amélioration de la gouvernance ; le développement des médias par la transition vers le numérique ; la mise en œuvre de financement adapté au développement des médias ; le renforcement de la compétitivité de l’économie globale du secteur des médias et l’adaptation du cadre légal, réglementaire et conventionnel au développement des médias.Le directeur général de l’Asdm, Méité Sindou, qui présentait le document, a fait savoir qu’il est structuré autour de 12 résultats d’effets, de 24 résultats d’extrants et de 51 programmes, actions et activités. « Le coût de mise en œuvre du plan est estimé à 12 104 350 000 Fcfa », a-t-il déclaré. (Source : fratmat.info)