Afrique: Line-up de la 37ème édition du FIFAK prévue du 17 au 24 août

TUNIS — Une sélection de 34 films issus de 27 pays est au line-up de la 37ème édition du Festival International du Film Amateur de Kélibia (FIFAK) prévue du 17 au 24 août 2024 dans la ville de Kélibia.

Placée sous le signe «Save Gaza» (Sauvez Gaza), l'édition 2024 coïncide avec la célébration du 60ème anniversaire du Fifak créé en 1964 par la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (FTCA).

Le programme de cette édition a été dévoilé, jeudi, au cours d'une conférence de presse tenue à la Cité de la Culture à Tunis. Le festival est organisé par la FTCA avec le soutien du ministère des affaires culturelles et le Centre National du Cinéma et de l'Image (CNCI) et en collaboration avec la municipalité de la ville de Kélibia.

Le film d'ouverture sera un film dédié à la cause palestinienne, «Voyage à Gaza » du franco-italien Piero Usberti. Ce film (67') tourné en 2018 a été réalisé lors de son séjour dans la Bande de Gaza étalé sur près de trois mois.

Outre les compétitions nationales et internationales (amateurs, indépendants et écoles de cinéma), le festival prévoit des séances spéciales dédiées à un cinéma ou à un pays, des films pour les enfants, des ateliers, des colloques et une compétition nationale de scénarios et de photos.

La Tunisie est représentée par cinq films dont trois films d'école, un documentaire et deux fictions. La FTCA aura deux productions dont une fiction et un film d'animation.

Les autres films sélectionnés représentent les pays suivants : Arabie Saoudite, Argentine, Belgique, Canada, Danemark, Égypte, Etats-Unis d'Amériques, France, Géorgie, Grèce, Iran, Irak, Jordanie, Kirghizistan, Liban, Maroc, Oman, Syrie, Palestine, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Royaume-Uni, Suisse et Turquie.

La compétition officielle comprend 27 films sélectionnés parmi 350 candidatures dont 13 films d'école, 6 films de la FTCA et 8 films indépendants parmi eux 10 films du genre documentaires, 16 fictions et 1 film d'animation.

Le jury de la compétition internationale sera présidé par la réalisatrice Allemande Monica Maurer, connue pour son intérêt pour la cause palestinienne et ses travaux sur les archives de l'OLP (Organisation de libération de la Palestine).

Monica Maurer sera entourée de la doyenne des monteuses tunisiennes Kahena Attia, la cinéaste et artiste plasticienne palestinienne Emily Jacir dont la présence n'a pas été confirmée en raison de la guerre dans les territoires occupés, l'écrivain et critique de cinéma camerounais Lionel Manga en plus d'un artiste plasticien croate.

Le jury de la compétition nationale comprend Mounira Ben Halima, ancienne directrice au département des arts scénique et des arts audiovisuels au ministère des affaires culturelles, Mohamed Griaa, connu pour soutien permanent au Fifak, le cinéaste Samir Harbaoui et le monteur Anas Essaadi.

Douze scénarios et 35 photos sont également dans des compétitions consacrées au scénario et à la photographie. Le jury de ces deux compétitions est composé de Yosra Nafti (universitaire), Tarek Chartani (réalisateur) et Chahine Dhahak (photographe).

Une exposition comportant des affiches et des photos sera organisée au cours de cette édition anniversaire. Une série d'hommages sera rendu aux différentes parties ayant contribué à la réussite du festival depuis sa création il y a 60 ans dont des institutions, des cinéastes et les habitants de Kélibia.

Le Fifak est considéré la plus importante rencontre de jeunes cinéastes, cinéphiles et étudiants des écoles de cinéma en Tunisie. Il a été créé deux ans après la création en 1962 de la FTCA sous l'appellation de l'Association des Jeunes Cinéastes Tunisiens (A.J.C.T.), à l'époque où la Tunisie n'a pas encore réalisé son premier long métrage.

Etant la plus ancienne manifestation de cinéma amateur en Tunisie, le Festival, passage pour la majorité des cinéastes et techniciens de la scène tunisienne, est devenu venu au fil des années un lieu incontournable de découverte de talents et de créativité artistique.

La cérémonie d'ouverture du FIFAK aura lieu, le samedi 17 août, à partir de 21h30, au Théâtre en plein air Zine Essafi de Kélibia.

