Algérie: Belaabed préside la conférence nationale de mise en oeuvre du plan opérationnel de la prochaine rentrée scolaire

Mostaganem — Le ministre de l'Education nationale Abdelhakim Belaabed a présidé, jeudi à Mostaganem, la conférence nationale de mise en oeuvre du plan opérationnel de la prochaine rentrée scolaire 2024-2025, en présence des directeurs de l'Education des wilayas du pays.

Dans son allocution d'ouverture, le ministre a souligné que l'organisation de cette rencontre vise à "s'enquérir du taux de mise en oeuvre du plan opérationnel de la prochaine rentrée scolaire, évaluer l'avancement de toutes les opérations liées à ce rendez-vous important et confirmer sa mise en oeuvre dans les délais impartis, au niveau de chaque wilaya, en vue de les soumettre au Premier ministère".

Il a fait savoir que le plan opérationnel issu de la conférence nationale, tenue à Alger et qui a duré quatre jours, comprend toutes les opérations à mettre en oeuvre, en quantité et en qualité, dans les délais fixés et avant la rentrée scolaire 2024-2025.

S'agissant des nouveautés de la prochaine rentrée scolaire, M. Belaabed a indiqué qu'elle "verra l'achèvement de l'introduction de la langue anglaise dans l'enseignement primaire en 5ème année", ajoutant que "le livre scolaire de cette matière est disponible".

Par ailleurs, M. Belaabed a souligné que "la prochaine rentrée marquera la poursuite des efforts entrepris par les walis pour doter les établissements scolaires du cycle primaire de structures sportives et de fournitures pour l'éducation physique et sportive, notamment après la création d'une Direction générale du sport scolaire au niveau de l'administration centrale chargée du suivi des talents sportifs à travers le pays".

Concernant l'enseignement secondaire et pour la première fois depuis l'indépendance, dans le monde arabe et en Afrique, 292 enseignants pour sourds-muets seront nommés, après que le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, ait décidé la création de l'Ecole Nationale Supérieure des Enseignants des sourds-muets, qui est chargée de former les enseignants pour cette catégorie de personnes aux besoins spécifiques, ce qui est un indicateur confirmant la qualité de 'éducation en Algérie, au niveau international.

Le ministre a également rassuré les diplômés des écoles supérieures des enseignants, toutes matières confondues, que "le recrutement au niveau du secteur de l'Education nationale est garanti pour tous et constitue un engagement de l'Etat, même si le nombre de postes n'est pas disponible dans l'étape concernée, nous continuerons le processus de recrutement au niveau inférieur tout en leur préservant tous les privilèges et en disposant d'une autorisation de la fonction publique".