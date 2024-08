Algérie: Formation - Une convention de partenariat entre l'ONDEFOC et l'ESHRA

Alger — Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Alger, entre l'Office national de développement et de promotion de la formation continue (ONDEFOC) et l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA), en vue de développer les métiers de l'hôtellerie et de la restauration et de renforcer le secteur du tourisme en Algérie.

Cette convention a été signée lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi à l'ESHRA, par le directeur général de la Société d'investissement hôtelière (SIH), Ismail Chaalal et le directeur général de l'ONDEFOC, Slimane Djoudi.

Il a précisé que le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels "s'emploie toujours à trouver des moyens et des mécanismes à même de développer les métiers dans les domaines prioritaires de l'économie nationale (...)" à l'instar du "dispositif de certification des compétences acquises par l'expérience" qui a été crée pour développer les métiers et structurer et organiser la main-d'œuvre qualifiée, permettant ainsi aux citoyens sans diplômes ayant de l'expérience et du savoir-faire dans un domaine particulier de bénéficier des avantages d'un diplôme officiel".

Après avoir rappelé que le tourisme, l'hôtellerie et la restauration sont des domaines "prioritaires sur lesquels le pays mise pour la diversification des sources de revenu national, le ministre a souligné que le secteur accorde une grande importance au développement de ces métiers, à travers la diversification des spécialités ou l'organisation du domaine des diplômes octroyés aux personnes à l'expérience avérée en la matière, conformément aux normes scientifiques requises".

%

De son côté, le PDG de la société d'Investissement Hôtelière (SIH) a précisé que cette convention ouvrira "de nouvelles perspectives tant pour les personnes que pour les entreprises, ajoutant que ce système permettra notamment aux "personnes sans diplôme qui n'ont pas suivi de formation de base d'obtenir un diplôme attestant de leur expérience professionnelle dans leurs domaines respectifs".

Et de poursuivre que "des programmes de formation spécialisée seront conçus pour répondre aux besoins des sociétés et des personnes, qu'il s'agisse de formations de courte, moyenne ou de longue durée".

A son tour, M. Slimane Djoudi a indiqué que cette convention était destinée dans un premier temps à tous les employés de la SIH, puis à tous les jeunes ayant 3 ans d'expérience professionnelle, dans le but d'obtenir un diplôme ou d'améliorer leurs compétences.