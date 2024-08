Algérie: Béchar - Nécessité de l'entame en un seul bloc des infrastructures du nouveau complexe sportif

Bechar — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a mis l'accent, jeudi à Béchar, sur la nécessité de l'entame en un seul bloc des travaux de réalisation de l'ensemble des infrastructures sportives composant le nouveau complexe sportif de Béchar.

"Il est nécessaire que l'ensemble des travaux de réalisation des infrastructures sportives comprises dans le projet du nouveau complexe sportif de Béchar soient entamés en un seul bloc, pour que les délais de réalisation de 36 mois de cet imposante infrastructure sportive soient respectés par l'entreprise réalisatrice Turque", a-t-il indiqué à l'adresse des responsables de cette entreprise présents à l'occasion de la cérémonie du coup d'envoi officiel des travaux de ce projet d'envergure.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a fait savoir, pour sa part, que le coup d'envoi officiel de la réalisation de ce nouveau stade traduit la volonté des hautes autorités du pays de développement des sports et la dotation des différentes régions du pays en infrastructures sportives modernes répondant aux normes internationales.

Ce nouveau complexe sportif, qui s'étend sur une superficie de 40 hectares, localisée à sept (7) km au nord de la commune de Béchar et à quatre (4) km de l'aéroport de Béchar, comprend en plus d'un stade couvert de 25.000 places, plusieurs autres installations ultramodernes nécessaires au déroulement des compétitions nationales et internationales, a signalé à l'APS le directeur général des équipements au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelhamid Bourouma.

Il s'agit en plus d'un stade de 25.000 places qui s'étend sur une superficie de 3,8 ha, d'un stade d'athlétisme de 6.500 places couvrant une surface de 3,4 ha, en plus d'une piscine semi-olympique de 1.200 places et d'une salle omnisports, ainsi que d'un immense parking automobile de 8 hectares, a-t-il détaillé.

Une enveloppe financière de plus de 33 milliards DA est consacrée à la réalisation et l'équipement de ce complexe sportif dont les délais des travaux et d'équipement sont de 36 mois, a-t-il aussi fait savoir.