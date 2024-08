Algérie: Krikou préside la clôture d'une session de formation sur la convention internationale sur les droits des personnes aux besoins spécifiques

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a présidé, jeudi à Alger, la clôture de la session de formation sur la convention internationale relative aux droits des personnes aux besoins spécifiques et les objectifs du développement durable, organisée au profit des intervenants des différents secteurs et organismes nationaux concernés et des acteurs de la société civile.

S'exprimant à cette occasion, Mme Krikou a précisé que l'objectif de cette session de formation était de "fournir aux participants les connaissances nécessaires, d'améliorer leurs capacités et de bénéficier de nouvelles approches ainsi que l'échange d'expériences dans ce domaine".

Dans le même sillage, la ministre a évoqué les programmes du secteur de la solidarité nationale dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement spécialisé, à travers un "réseau institutionnel comprenant 239 établissements spécialisés et 18 annexes, assurant un encadrement pédagogique et un accompagnement psychologique en vue de prendre en charge plus de 33.000 enfants aux besoins spécifiques".

Pour rappel, cette session de formation, qui a duré trois (3) jours, s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les secteurs de la solidarité nationale et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), en partenariat avec le Bureau du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) en Algérie, et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Cette formation vise également à renforcer les connaissances des participants sur la convention internationale relative aux droits des personnes aux besoins spécifiques et les objectifs du développement durable (ODD), en vue d'améliorer leurs compétences pour une meilleure prise en charge de cette catégorie de la société.

La cérémonie de clôture de cette session de formation a vu la présence du président du Conseil National des Droits de l'Hommes (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, ainsi que de représentants de plusieurs secteurs, et organismes nationaux et onusiens.