Algérie: Célébration du 12ème anniversaire de la création de la Radio Boumerdes

Boumerdes — La Radio de Boumerdes a célébré mercredi, le 12e anniversaire de sa création lors d'une cérémonie organisée au siège de la wilaya, en présence du directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali, et des autorités de la wilaya.

La Radio de Boumerdes est "un accompagnateur et un contributeur au développement national à travers la diffusion de diverses informations sur le développement, les réalisations et les acquis consacrés, et leur valorisation", a assuré M. Baghali dans son allocution à cette occasion.

Il a aussi souligné "l'importance qualitative de l'information, qui occupe désormais la majeure partie des différents bulletins et programmes diffusés en h24 par les différentes radios locales et nationales".

Ce fait constitue "une scène médiatique riche et diversifiée qui renforce l'unité nationale et consacre la cohésion de la société algérienne et son harmonie avec toutes les composantes de son identité", a-t-il estimé.

Le directeur général de la Radio algérienne a précisé que la Radio de Boumerdes diffuse ses programmes en langues arabe et amazighe, en h24, avec un volume horaire égal entre les deux langues.

Cette célébration a été, également, marquée par la signature de conventions entre la Radio de Boumerdes et nombre de partenaires économiques visant à promouvoir les produits de ces entreprises via les ondes de la Radio.

L'opportunité a donné lieu à l'animation d'une conférence sur l'importance de l'information de proximité et des moyens de la développer.

Des employés de cette institution radiophonique ont été aussi honorés à cette occasion.