Angola: Mgr Jaka défend l'éducation à la paix et à la citoyenneté

Benguela — L'évêque du diocèse de Benguela, Mgr António Francisco Jaka, a défendu, dans cette ville, la nécessité pour la société de promouvoir l'éducation axée sur la paix et la citoyenneté.

Le prélat catholique s'exprimait à l'ouverture de l'atelier sur "la sécurité, la paix, la justice pour tous et l'intégrité de la création", organisé par la Commission diocésaine de justice. Selon Mgr António Jaka, la justice et la paix vont de pair et ne peuvent être séparées de la vérité, des relations interpersonnelles et de la création de Dieu, d'où la nécessité d'éduquer les gens à la paix.

Le prélat a cité le Saint-Père Paul VI, qui a défini et donné à la paix un concept nouveau et différent, celui du développement. "En fait, la paix ne peut être dissociée du bien-être social des personnes. Là où règnent la pauvreté et la misère, il y a une voie ouverte à la violence, aux incompréhensions ou aux situations génératrices de conflits", a-t-il estimé.

Pour Mgr Jaka, les voies de développement doivent être durables, l'intégrité de la création doit être respectée, de telle sorte que l'exploitation des ressources minérales et forestières et de tout ce qu'offre la nature, se fasse dans le respect de la création, des hommes et de leur habitat, des animaux et leur habitat.

Le leader catholique préconise que la survie humaine et animale ne soit pas mise en danger, c'est pourquoi il insiste pour éviter la pollution des rivières et l'érosion causée par les ravins des fermes minières, et qu'il faut faire attention à ce qui offense la création et met en danger sa propre survie.

"Nous avons des coutumes qui mettent en danger notre propre survie, comme le brûlage, la déforestation, l'exploration du charbon, la chasse, l'exploitation agricole non réglementée, qui mettent en danger notre survie en tant qu'êtres humains", a-t-il averti. Il a considéré l'éducation pour la paix comme importante, soulignant qu'"elle vient du coeur qui aime Dieu, le pays, la famille et chaque personne".

Pour le prélat catholique, le séminaire est pertinent pour réfléchir sur « vivre en paix avec les autres dans le monde ». Il est nécessaire d'éduquer à la paix, à la citoyenneté, morale et civique, religieuse, ce qui est le rôle de chacun, et la famille est la première éducation à la paix, les écoles, les églises et la société doivent travailler ensemble à cette éducation de l'homme.