Luanda — Des experts de renseignement sur la situation de sécurité et de paix dans l'est de la République Démocratique du Congo ont analysé jeudi, à Luanda, les plans harmonisés de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces sur le terrain.

Selon un communiqué du ministère angolais des Relations Extérieures, la rencontre est le résultat des orientations émises par la réunion ministérielle du 30 juillet 2024. Dans ce contexte, les experts soumettront leur rapport pour examen lors de la prochaine session de la réunion ministérielle.

Lors de la séance d'ouverture de l'événement, mercredi, le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a félicité les parties pour leur détermination à relancer le dialogue, en vue de trouver une solution pacifique aux défis qui prévalent encore dans la région. Il a souligné que la paix dans l'est de la RDC bénéficierait aux communautés locales ainsi qu'aux pays de la région des Grands Lacs et au-delà.

Le chef de la diplomatie angolaise a souhaité que les objectifs fixés pour cette rencontre soient atteints de manière constructive, sur la base de deux hypothèses cruciales pour la mise en oeuvre effective du cessez-le-feu, en vigueur depuis dimanche dernier.

L'accord a été signé à Luanda, le 30 juillet, par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, sous la médiation du ministre Téte António. Le cessez-le-feu est supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc renforcé.

%

Lors de la réunion d'experts, la délégation angolaise était conduite par l'ambassadeur Jorge Cardoso, directeur de la Direction Afrique, Moyen-Orient et Organisations Régionales du MIREX. Á son tour, laJá a congolesa foi liderada pelo tenente-general Ndaywel Okura Christian, vice-chefe do Estado-Maior.

A rwandesa pelo brigadeiro-general Jean Paul Nyirubutama secretário-geral adjunto do Serviço Nacional de Inteligência e Segurança. VIC Á son tour, la délégation a été conduite par le lieutenant-général Ndaywel Okura Christian, chef d'état-major adjoint, et que celle du Rwanda, par le général de brigade Jean Paul Nyirubutama, secrétaire général adjoint du Service national de renseignement et de sécurité.