Algérie: Khelif l'or aux bouts des gants, Triki pour une place sur le podium du triple saut

Paris — La pugiliste algérienne Imane Khelif, exceptionnelle depuis le début de son parcours aux Jeux olympiques 2024 dans la catégorie (66 kg), tentera vendredi soir à Paris de décrocher la première médaille d'or algérienne en boxe féminine, au moment où son compatriote Mohamed Yasser Triki visera une place sur le podium du très relevé concours de triple saut.

Pour sa première finale olympique, prévue à partir de 21h50 (heure algérienne) au stade de Roland-Garros, l'Algérienne de 25 ans, dont le parcours incarne le courage et la persévérance sur le ring, défiera l'expérimentée boxeuse chinoise Yang Lia (32 ans), dans un duel intense entre deux des meilleures pugilistes de la scène internationale.

Confirmant sa nette domination depuis le début du tournoi de boxe féminine des JO 2024 et portée par un public tout acquis à sa cause, Khelif n'a laissé aucune chance à ses adversaires lors des premiers tours. Elle se présentera donc en finale dans la peau de favorite, après avoir enchainé trois succès de rang sur décisions unanimes des juges, respectivement, contre l'Italienne Angela Carini, qui abandonné en huitièmes de finale, la Hongroise Luca Anna Hamori en quart de finale (5-0) et enfin la Thaïlandaise Janjaem Suwannapheng en demi-finale sur le même score.

"Comme tous les athlètes présents aux JO, je suis à Paris pour un objectif: la médaille d'or. J'espère que je serai à la hauteur des espérances en finale vendredi, pour procurer encore plus de joie à tous les Algériens et mes supporteurs à travers le monde", avait-elle déclaré à l'APS après la demi-finale.

Avant d'ajouter: "Je suis sûre que ce combat pour le titre olympique sera d'un niveau très relevé. Nous allons préparer cette finale avec mon équipe, pour atteindre l'objectif que nous avons tracé depuis trois ans".

Dans l'autre coin du ring se tiendra Yang Liu, une boxeuse redoutable de 32 ans, reconnue pour sa puissance et sa précision. Forte de son expérience et de son palmarès impressionnant, Liu a également dominé ses combats préliminaires, y compris une demi-finale impressionnante contre la Taïwanaise Nien Chin Chen, remportée (4-1).

Ce combat s'annonce donc comme une confrontation de styles. Khelif, avec son agilité et sa capacité à esquiver les coups, contre Liu, connue pour sa force brute et son agressivité. Ce face-à-face sera un véritable test de résistance et de stratégie, où chaque erreur pourrait coûter cher.

Athlétisme: Triki pour une place sur le podium du triple saut

En athlétisme, le sauteur algérien Mohamed Yasser Triki, visera pour sa part, une place sur le podium du très relevé concours de triple saut, prévu vendredi à partir de 19h15 (heures algériennes) au stade de France.

Versé dans le groupe A des qualifications, disputées mercredi soir, Triki (25 ans) avait réussi à se hisser en finale, grâce à un saut mesuré à 16.85 m à son deuxième essai, terminant à la neuvième place du classement général, dominé par le Portugais Pedro Pichardo (17.44 m).

"Je reste confiant en mes capacités pour réussir un meilleur concours en finale vendredi. Maintenant l'objectif est de bien se reposer et se préparer mentalement pour être au rendez-vous le Jour J", a assuré le porte-drapeau de la délégation algérienne lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Au sujet de son plan pour cette finale, le natif de Constantine a indiqué que son objectif dans un premier temps est de figurer dans les huit premiers après les trois premiers sauts pour bénéficier de trois nouveaux essais, assurant qu'il reste déterminé à faire le maximum pour décrocher une médaille à Paris.

"C'est la meilleure saison de ma carrière avec notamment un titre de vice-champion du monde en salle. J'aborde cette finale dans de bonnes dispositions et avec le moral au beau fixe", a conclu le recordman d'Algérie (17.43 m), dont la meilleure performance cette saison a été mesurée à (17.35 m) en mars dernier aux Mondiaux en salle de Glasgow.

La 14e journée des JO 2024, sera également marquée par le déroulement des demi-finales du 800m, dans lesquelles figurent deux Algériens : Djamel Sedjati et Mohamed Ali Gouaned.

Sedjati, meilleur performeur de l'année 2024 (1 :41.46) et un des grands favoris pour le titre olympique, sera engagé dans la première course programmée à 10h30 (heures algériennes), alors que Gouaned a été reversé dans la deuxième demie, aux côtés notamment du champion du monde en titre, le Canadien Marco Arop.

Les deux premiers de chacune des trois courses de demi-finales ainsi que les deux meilleurs temps suivants se qualifient pour la finale.

A deux jours du tombé de rideau des JO 2024, l'Algérie qui participe à cette édition avec 46 athlètes dans 15 disciplines, figure à la 51e place du classement des médailles, grâce à la distinction en or décrochée par la gymnaste Kaylia Nemour aux barres asymétriques.