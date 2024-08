Algérie: Prix du café - Les importateurs bientôt compensés pour réguler les prix

Alger — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a annoncé jeudi à Alger que l'Etat procédera bientôt à la compensation des importateurs de café pour la différence entre les prix actuels sur le marché mondial et ceux pratiqués habituellement, dans le but de réguler les prix de ce produit de large consommation en Algérie.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une cérémonie de remise de diplômes aux étudiants du Centre de formation relevant de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), M. Zitouni a affirmé que "les prix du café ont connu une hausse vertigineuse au niveau mondial, passant de 2 USD à 7 USD/kg en raison des perturbations climatiques, de la spéculation et des tensions géopolitiques, ajoutant que bien qu'il ne s'agisse pas d'un produit de première nécessité, le café reste un produit de large consommation et doit être à la portée des Algériens, conformément aux instructions du président de la République".

Le ministre a assuré les importateurs de café destiné à la vente en l'état ou dans le cadre de la transformation et de la fabrication, que "les services du ministère ont mené une enquête approfondie pour recenser toutes les quantités de café importées et compenseront chaque opérateur, une fois le décret y afférent sera publié dans les prochaines heures".

Ce décret fixera le prix de ce produit, en ce sens que le prix définitif sera le même au niveau national, indépendamment du prix de l'importation par les opérateurs, a précisé M. Zitouni, ajoutant que cette compensation sera "temporaire" en attendant le retour à la normale des prix sur les marchés mondiaux.

Concernant les prix des viandes blanches, le ministre a affirmé que 11 tonnes de poulet seront déstockés sur le marché national, à partir de jeudi, pour arriver progressivement à 14.000 boucheries réparties sur tout le pays, et ce afin de réduire leur prix à 295 dinars/kg.

M. Zitouni a attribué la hausse des prix du poulet "de 350 DA/Kg à plus de 500 DA dans certains marchés" aux spéculateurs qui "tentent de se constituer en bandes pour contrôler les prix", assurant que ses services "poursuivront tous les spéculateurs identifiés".

Au sujet de la légère baisse des exportations hors-hydrocarbures en 2023, tel que mentionné dans le rapport annuel de la Banque d'Algérie, le ministre a précisé qu'il s'agit d'une baisse en valeur et non en quantité, car beaucoup de marchandises exportées par l'Algérie ont vu leur prix stabilisés l'année dernière, après leur hausse suite à la pandémie de la Covid-19, pour ne citer que les phosphates et les engrais.

Le ministre a rassuré que le volume des exportations algériennes a connu une courbe ascendante en dépit de la baisse des prix de certains produits exportés et que cette cadence s'accélérera dans les prochaines années.

Rénovation des structures de formation relevant de la tutelle

Lors de la cérémonie de remise des certificats et des prix aux lauréats, le ministre a fait état d'un programme spécial initié par le ministère visant la mobilisation de toutes les capacités matérielles et humaines, pour la rénovation des centres de formation relevant du ministère du Commerce.

Ce programme comprend également la réalisation d'un grand institut, conforme aux normes internationales, qui sera placé sous la disposition de la CACI, pour remplacer le centre de formation actuel.

D'autre part, il sera question, selon le ministre, de revoir le volet pédagogique de l'Ecole supérieure algérienne d'affaires, avec la définition de nouveaux objectifs pour la formation des étudiants, affirmant que ces structures visent à assurer l'encadrement et la formation.

"Des instructions ont été données à la CACI sur la nécessité de développer les programmes utilisés et le transfert des expériences internationales réussies, d'enrichir la liste des spécialités proposées pour la formation à court et à moyen termes, ainsi que d'approfondir la coopération avec les organismes, les sociétés et les grands groupes économiques", selon le ministre.

Le ministre a affirmé que les spécialités des étudiants diplômés du Centre de formation de la Chambre revêtent une importance capitale "car elles sont organiquement liées aux notions du commerce moderne, de la communauté des affaires, des opérateurs économiques ainsi que la création des PME, de manière à contribuer efficacement au développement du tissu économique national".

De son côté, le chargé de gestion de la CACI, Hocine Zaoui, a souligné que sa structure "aspire à améliorer le niveau et promouvoir la performance en incitant les étudiants à redoubler les efforts en les associant au tissu du développement économique durable", précisant que la Chambre "oeuvre constamment à l'introduction de spécialités adaptées aux mutations de l'heure dans le domaine des affaires et de l'investissement".

Lors de cette cérémonie, des diplômes ont été remis aux étudiants lauréats des promotions de Master et du Brevet de technicien supérieur (BTS) dans les différentes spécialités proposées par le Centre de formation de la CACI, en sus de la distinction de plusieurs enseignants du Centre et cadres de différents établissements économique.

Près de mille (1.000) étudiants sont diplômés du Centre de formation de la CACI dans plusieurs spécialités, dont le management des affaires, la comptabilité, le marketing, la gestion des ressources humaines, l'informatique et les programmes des systèmes informatiques.