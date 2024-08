Cote d'Ivoire: Mariage du « Christ de Mama » avec Nady Bamba - Cure de jouvence de Papy bagbo

Trois ans après avoir prononcé le divorce d'avec «sa femme politique» Simone Ehivet, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, 79 ans, a décidé de régulariser sa situation avec Nadiany Bamba, celle qui était jusque-là sa compagne dans l'ombre.

En effet, c'est le 8 août que le «Woody» de Mama et Nady ont convolé en justes noces, en toute intimité, à leur domicile d'Angré 7e Tranche à Cocody. Le couple Gbagbo partira ensuite pour Bruxelles, en Belgique, le 13 août prochain, pour savourer sa lune de miel.

Les deux tourtereaux qui vivaient déjà ensemble depuis la séparation de l'ancien président de sa truculente première épouse, viennent ainsi de «normaliser» leur union après plus de 20 ans de «clandestinité» qui mettait mal à l'aise certains membres de la famille politique du leader du PPA-CI (Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire).

Mais dans une Côte d'Ivoire coutumière des buzz, ce mariage ne manquera pas de faire grand bruit, au regard de l'âge de l'époux parce que se marier à près de 80 ans, ça ne court pas les rues et surtout compte tenu de son passé matrimonial. En effet, son divorce d'avec Simone, avec qui il formait le couple le plus politique de Côte d'Ivoire, n'a pas été des plus tranquilles pour Laurent Gbagbo. Pour cause : sa décision de mettre fin à plus de 30 ans de vie commune, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, n'a pas été du goût de la leader du Mouvement des générations capables (MGC) qui ne s'est jamais privée de le faire savoir.

Nady doit se sentir la femme la plus heureuse du monde

Mais visiblement, le long séjour de 10 années d'incarcération à la prison de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, il a dû changer les idées du «Christ de Mama ». Dès sa sortie suite à son acquittement dans le procès pour crimes contre l'humanité pour lesquels il était poursuivi, il a décidé de vivre une seconde jeunesse avec sa «jeune et fraiche» Nady.

Ce mariage avec cette «nordienne» puisqu'elle est originaire de Touba dans le Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire est la récompense heureuse de plusieurs années de solidarité et de patience au cours desquelles elle a dû se résoudre à son statut d'épouse dans l'ombre. Aujourd'hui, l'ancienne correspondante de la radio Africa N° 1 à Abidjan, doit se sentir la femme la plus heureuse du monde. Et on ne peut que souhaiter heureux ménage au «jeune-vieux couple» qui a décidé de vivre ensemble en dépit de tout ce que pourraient dire les «mauvaises langues».

Cela dit, quelles pourraient être les répercussions politiques de ce nouveau mariage pour le leader du PPA-CI qui, on le sait, nourrit des ambitions présidentielles ? C'est une question d'autant importante que Nady Bamba occupait déjà la position de première dame du PPA-CI où elle est affectueusement appelée la «petite maman».

Nady qui a toujours été aux côtés de son «Woody» surtout dans ses moments les plus sombres à la CPI, lui sera d'un atout précieux surtout en ce moment de la vie du parti qui compte bien se faire entendre à la présidentielle qui se profile à l'horizon.