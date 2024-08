Angola: Les barrages de Ndue et Calucuve donnent un coup de pouce pour les communautés

Cuvelai — L'administrateur municipal de Cuvelai, Germano Nambalo, a souligné jeudi l'importance des barrages de Ndué et Calucuve pour les communautés, notamment pour rétablir l'accès à l'eau pour les populations et le bétail, dans la province de Cunene.

Selon le responsable, les projets en construction dans la municipalité de Cuvelai et ses canaux associés constituent un soulagement et réduiront la rareté du précieux liquide et fourniront des conditions capables de renforcer l'agriculture, garantir la sécurité alimentaire, ainsi que stimuler les activités touristiques et de restauration d'équipements publics.

Il a indiqué que l'élevage sera intensifié, car la région dispose de bons pâturages, et a également souligné, comme avantage, l'employabilité, soulignant que plus de 500 jeunes locaux ont obtenu leur premier emploi, même temporaire, ce qui leur permet de subvenir aux besoins de leurs familles.

La commune compte quatre rivières, dont deux à débit permanent (Cunene et Cuvago) et autant de rivières intermittentes (Calunga et Cuvelai), où sont en cours de construction des barrages dont la quantité d'eau stockée est assez élevée.

Il a ajouté que le projet prévoit le reprofilage de la rivière Cuvelai, ce qui évitera les inondations pendant la saison des pluies et garantira son débit permanent.

%

D'autre part, l'administrateur a parlé du sol fertile adaptable à tout type de culture agricole existant dans la région et a considéré Cuvelai comme le grenier de la province, soulignant que la municipalité produit de grandes quantités de massango et de maïs.

Il a déclaré que 80 pour cent des pâtes produites sur ce site approvisionnent d'autres municipalités de la province et des régions de la République voisine de Namibie, dans le but d'augmenter les zones de production.

L'administrateur, qui a reconnu le travail du gouvernement face au phénomène de sécheresse dans la province, a déclaré qu'un processus de lotissement était en cours afin que les communautés locales et les investisseurs disposent de terrains disponibles.

La construction des barrages de Ndue et Calucuve fait partie du Programme de Lutte contre les Effets de la Sécheresse dans le Sud de l'Angola (PCESSA), en vue de réduire la pénurie d'eau dans le bassin de Cuvelai.