Afrique Australe: Cyril Ramaphosa invite João Lourenço à visiter l'Afrique du Sud

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a été invité jeudi par son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, à effectuer une visite d'État dans ce pays au cours de cette année, pour renforcer la coopération bilatérale.

Le Chef de l'Etat sud-africain a formulé cette invitation au terme de sa visite de quelques heures en Angola, axée sur la consolidation de la coopération entre les deux pays et la sécurité régionale. "J'ai invité le président João Loureço à une visite d'État en Afrique du Sud, plus tard cette année, dont les détails seront finalisés en temps voulu", a déclaré Cyril Ramaphosa à la presse, considérant cette invitation comme une démonstration des bonnes relations entre les deux pays.

Cyril Ramaphosa a estimé qu'il fallait continuer à trouver des mécanismes pour renforcer davantage les relations entre les deux Etats. Il s'agit de la première visite en Angola du Président sud-africain après sa réélection, dont la cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence du Président João Lourenço, en juin dernier, à Pretoria.

Après sa réélection, João Lourenço a félicité son homologue sud-africain et souligné son « rôle conciliant et ouvert au dialogue ». L'Angola et l'Afrique du Sud partagent des liens historiques très profonds, enracinés dans la lutte de libération contre le colonialisme et l'apartheid.

%

Les deux pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) projettent une nouvelle ère dans les relations bilatérales en mettant l'accent sur la diversification économique, dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de la recherche scientifique, du tourisme et du développement des infrastructures, pour réaliser des progrès communs.

L'Angola et l'Afrique du Sud entretiennent des relations diplomatiques depuis 1994, après la fin de l'apartheid dans ce pays et l'investiture de Nelson Mandela en tant que premier président démocratiquement élu. Actuellement, les relations de coopération entre les deux pays ont leur cadre juridique basé sur l'Accord général dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel.

Les accords ont été signés le 29 avril 1998 à Luanda, lors de la visite du président sud-africain de l'époque, Nelson Mandela, dans un contexte politique et économique de grandes limites pour les deux États. Dans ce cadre, plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux pays, notamment l'accord sur la création de la commission bilatérale, le 20 novembre 2000, à Luanda.