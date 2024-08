Lesotho: Le FIDA et le pays s'associent pour stimuler les investissements agricoles

communiqué de presse

Maseru/Rome — « Le Fonds international de développement agricole (FIDA) des Nations Unies a réaffirmé son engagement à aider le Lesotho à libérer le potentiel de son secteur agricole et à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle », a déclaré Donal Brown, vice-président adjoint du FIDA responsable du Département de la gestion des programmes.

Invité par Sa Majesté le Roi Letsie III, Donal Brown s'est rendu dans le pays pour explorer de nouvelles pistes en vue d'approfondir la collaboration à l'occasion du 200e anniversaire de la fondation de la nation basotho.

"En travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement et le secteur privé, nous pouvons créer un système alimentaire plus résilient et plus durable qui profitera à tous les Basotho", a déclaré Donal Brown.

"Nous restons déterminés à soutenir le Lesotho par des approches novatrices, le partage des connaissances et le renforcement des capacités. En investissant dans les petits exploitants agricoles et les communautés rurales, le FIDA entend contribuer à un avenir plus équitable et plus durable pour le pays", a ajouté Donal Brown.

Bien que doté d'abondantes ressources naturelles, le Lesotho se heurte à des obstacles majeurs pour développer son secteur primaire. La dégradation des terres, l'érosion des sols et les pénuries d'eau sont exacerbés par les changements climatiques. Ces défis affectent les communautés rurales de manière disproportionnée, 66% des ménages étant dépendants d'une base de ressources naturelles en pleine dégradation.

Lors de sa visite, Donal Brown a rencontré le roi Letsie III, le Premier ministre Ntsokoane Samuel Matekane et d'autres ministres pour discuter de stratégies visant à stimuler la productivité agricole, à améliorer les moyens d'existence et à réduire la pauvreté. Le FIDA et le gouvernement du Lesotho ont également annoncé un investissement de 25 millions de dollars dans le Fonds d'opportunités de régénération (ROF), un mécanisme de financement durable pour la régénération des terres.

Avec Qu Dongyu, Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et Valerie Guarnieri, Directrice exécutive adjointe du Programme alimentaire mondial (PAM) chargée de l'élaboration des programmes et des politiques, Sa Majesté le Roi Letsie III a emmené des représentants d'agences basées à Rome dans la ferme fruitière de Mahobong, à Leribe. Cette visite de terrain a permis aux représentants de saisir le potentiel du pays à commercialiser l'agriculture, un élément clé de son Plan national de développement stratégique (NSDP II).

Donal Brown a, en outre, participé à un dialogue de haut niveau sur les systèmes alimentaires, où ont été tenues des discussions fructueuses sur les approches innovantes en matière de transformation des systèmes alimentaires.

Depuis 1980, le FIDA et ses partenaires ont investi 311 millions d'USD dans 12 programmes et projets de développement rural au Royaume du Lesotho, qui ont profité à 339 720 ménages ruraux. Ces initiatives ont contribué à augmenter la production agricole, à améliorer l'accès aux marchés et à renforcer la résilience face aux changements climatiques.