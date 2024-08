Congo-Kinshasa: UNISIC - Le recteur Kambayi appelle à la reprise des activités après un jour du déclenchement de la grève

Le recteur de l'Université des sciences de l'information et de la communication (UNISIC), Jean Kambayi Bwatshia am appelé, jeudi 8 août, les étudiants et l'ensemble du personnel à reprendre leurs activités.

Il a lancé cet appel un jour après la délégation syndicale de cet établissement universitaire a lancé un mouvement de grève. « J'ordonne le descellement immédiat de tous les bureaux des membres du comité de gestion et appelle tous les étudiants et l'ensemble du personnel de l'université à reprendre immédiatement leurs activités et à ne pas tolérer la perturbation de l'année académique en cours par des inciviques non autrement identifiés », a écrit Jean Kambayi Bwatshia dans le communiqué parvenu aux médias.

Le même jour, le comité d'étudiants de l'UNISIC a également invité la communauté de cette institution (académiques, scientifiques administratifs et ouvriers) à la reprise des cours. « Nous, étudiants de l'UNISIC, en notre qualité des représentants de la coordination estudiantine, demandons instamment la reprise des cours dans un délai de 24 heures. Car les étudiants ont déjà payé les frais d'études comme exigé par le comité de gestion au début de l'année en cours », a indiqué la coordination estudiantine de cette alma mater dans un communiqué.

Selon le porte-parole des grévistes, chef de travaux Adélard Obul Okwess, le personnel de l'UNISIC se réserve le droit de traduire en justice les membres du Comité de gestion Kambayi pour "mauvaise gestion et destruction volontaire de l'outil de travail ". Dans la même déclaration, le personnel de l'UNISIC avait invité l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes et le Conseil d'administration à diligenter urgemment un audit général à l'UNISIC.