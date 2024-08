Afrique Centrale: Des hauts responsables de la comptabilité des matières du Gabon bientôt en formation à l'Enam

Le Gabon est intéressé par l'expertise de l'Ecole Nationale d'Administration et de magistrature ( ENAM ). C'est à cet effet, qu'une délégation de cinq hauts responsables de ce pays voisin du Cameroun, sont en visite de travail à l'ENAM, à Yaoundé, depuis ce 05 août 2024.

La visite de travail des officiels gabonais s'achève dimanche. Elle s'inscrit dans le la mise en oeuvre du projet d'Accord de Partenariat entre le ministère camerounais de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra), et le ministère de la Fonction publique et du Renforcement des Capacités (MFPRC) de la République Gabonaise.

Selon les documents auxquels nous avons eu accès, cet accord est relatif à la formation et au renforcement des capacités des acteurs de la Comptabilité et de Magistrature. Les cinq hauts responsables gabonais en visite au Cameroun sont conduits par Jean Félix LEKOUNA, directeur du Patrimoine Immobilier de l'Etat. Ces deniers ont, le mardi, 07 août, activement pris part dans la salle des Actes de l'ENAM, à la séance de relecture des termes dudit Accord de Partenariat qui sera signé dans les prochains jours.

Les travaux de Yaoundé sont présidés par le directeur général de l'ENAM, Bertrand Pierre SOUMBOU ANGOULA qu'assistent ses principaux collaborateurs. Les travaux menés jusqu'ici auront permis de revoir les engagements des uns et des autres, et surtout de rassurer la partie gabonaise de la disponibilité de l'ENAM à tout mettre en oeuvre pour l'accompagner dans la réalisation de ce projet d'envergure qui devrait insuffler une dynamique nouvelle aux composantes sollicitées de leur administration. Le directeur général de l'ENAM, avec la rigueur, le doigté et la méticulosité qu'on lui connaît, tient personnellement à la réussite exemplaire des travaux.