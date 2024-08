Afrique: Décès de l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou, figure emblématique du football africain

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris de source familiale le décès de Monsieur Issa Hayatou, ancien président de la Confédération Africaine de Football (CAF), survenu ce jeudi 8 août 2024. M. Hayatou, figure emblématique du football africain, s'est éteint des suites d'une longue maladie.

Issa Hayatou a consacré plus de trois décennies au service du football africain et mondial, marquant son époque par son leadership et son engagement indéfectible. Il a présidé la CAF pendant 29 ans, de 1988 à 2017, et a joué un rôle crucial dans l'évolution et la reconnaissance du football sur le continent africain.

Sous sa présidence, la CAF a connu une période de développement et de rayonnement sans précédent. Il a notamment oeuvré pour l'amélioration des infrastructures, la professionnalisation des ligues nationales, et l'augmentation des dotations pour les compétitions africaines. Grâce à son travail acharné et sa vision stratégique, le football africain a acquis une stature internationale et a pu se hisser au premier plan sur la scène mondiale.

Au-delà de ses réalisations dans le domaine sportif, Issa Hayatou était également reconnu pour son intégrité, son sens de l'équité et son esprit de rassemblement. Il a su fédérer les acteurs du football africain autour de projets communs, contribuant ainsi à la cohésion et à la valorisation de ce sport sur le continent.

Le décès de Monsieur Issa Hayatou laisse un vide dans le paysage du football africain. Les hommages et les témoignages de reconnaissance affluent de toutes parts, soulignant l'immense impact qu'il a eu sur l'évolution et la promotion du football en Afrique. Son héritage et son engagement resteront à jamais gravés dans les annales du sport roi sur le continent.