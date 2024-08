Congo-Brazzaville: Les régies financières invitées à maximiser les recettes

Quelques semaines après que le chef de l'Etat lui a confié, désormais, la gestion des directions générales des douanes et des impôts, le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé, a effectué, le 8 août, sa première visite dans ces deux principales régies financières, pour les inciter à maximiser les recettes et renflouer le Trésor public.

Le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public a profité de sa descente pour se faire une idée du fonctionnement de ces deux directions générales. Il a rappelé à Guénolé Mbongo Koumou, directeur général des douanes et droits indirects, et son collègue en charge des Impôts et domaines, Ludovic Itoua, la responsabilité qui incombe à leurs administrations pour renflouer les caisses de l'Etat, conformément à la loi de finances.

« Le chef de l'Etat veut que nous ayons, très rapidement, des résultats aux niveaux des douanes et des impôts pour abonder le Trésor public. Nos performances en matière douanière et fiscale sont largement perceptibles. C'est dans cette optique que je m'inscris pour faire appliquer les mesures arrêtées par le Comité de trésorerie et de mobilisation des ressources afin de nous permettre d'atteindre les objectifs fixés », a souligné Ludovic Ngatsé.

Pour ce faire, le ministre a indiqué que des mesures à court, long et moyen terme ont été prises pour relever le défi attendu. Les mesures à long terme, a-t-il expliqué, sont des réformes structurelles que l'administration a prévues pour espérer surmonter les obstacles qui freinent le bon élan pris vers la maximisation des recettes publiques, nécessaires pour le pays.

%

Les mesures à court terme prévues, selon lui, concernent l'ensemble des dispositions techniques prises pour lutter contre les mauvaises pratiques utilisées par les cadres commis à la tâche, qui favorisent l'évasion fiscale.

« Nous devons faire le maximum pour que les résultats soient perceptibles, car notre pays a besoin de ressources suffisantes pour son fonctionnement optimal. Les Congolais attendent beaucoup de nous pour que le trésor soit alimenté, renfloué afin que les charges de l'Etat soient financées », leur a-t-il rappelé.

Dans cette démarche, Ludovic Ngatsé a demandé à chaque direction générale d'élaborer en urgence un plan de travail spécial qui permettrait de bien atteindre l'ensemble des objectifs assignés. Il a, par ailleurs, annoncé que certaines exonérations seront supprimées afin de favoriser l'augmentation des recettes.

Les détourneurs de fonds dans le viseur

S'adressant aux responsables et cadres de ces deux directions générales, le ministre a été pédagogique, mais très ferme à l'endroit de quiconque serait impliqué dans le détournement des deniers publics dans tout le processus de collecte des fonds.

« Sans frustrer ni faire peur à qui que ce soit, je ne payerai pas du prix à la place des délinquants. Des séries d'évaluations seront faites pour identifier les récidivistes avant de sévir », a promis le ministre du Budget. Sur les doléances qui lui ont été soumises par les deux directions générales, Ludovic Ngatsé a souligné que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour leur garantir ce qui leur est de droit.