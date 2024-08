Congo-Brazzaville: Niska en concert au pays

Le rappeur français d'origine congolaise, Niska, revient dans son pays pour donner deux grandes productions à Pointe-Noire et à Brazzaville, respectivement les 9 et 10 août. En prélude à ces deux concerts, l'artiste a donné une conférence de presse à Brazzaville.

De son vrai nom Stanislas Dinga Pinto, Niska se produit au Congo sous le label d'Onycom. Il a organisé une conférence de presse pour annoncer ses deux concerts prévus le 9 août à Pointe-Noire et le 10 août au stade Alphonse Massamba-Débat, à Brazzaville, sur le thème « Tous ensemble luttons contre la délinquance juvénile ».

Niska a fait savoir aux hommes de médias que c'est pour la première fois qu'il va se produire dans un stade et de surcroît dans son pays d'origine. « C'est ma première fois de prester dans un stade, grande est ma joie que cela soit aussi dans mon pays d'origine. J'ai hâte de vite rencontrer le public sur scène afin de partager ensemble ces moments inédits et surtout communiquer ensemble ce message pertinent qu'est : "Tous ensemble, luttons contre la délinquance juvénile" ».

Le rappeur franco-congolais se fera accompagner par quelques artistes locaux qui tiendront également le même message dans leurs prestations. « Mener une activité culturelle dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile est une autre façon de participer à la bonne éducation et à l'encadrement de la jeunesse, surtout au moment où le monde fait face à ce fléau qui aujourd'hui est considéré comme un véritable phénomène de société », a indiqué l'artiste.

%

Niska a informé les participants à la conférence de presse qu'il prépare un album avec des artistes locaux de son pays. Il a prévu également bien d'autres stratégies pour soutenir la jeunesse congolaise. Ce qu'il qualifie comme sa manière d'apporter sa pierre à l'édifice. Car pour lui, cet événement marque aussi le début de son retour fréquemment au pays, et surtout de son investissement dans l'industrie de la musique congolaise. L'artiste a salué également le dynamisme des organisateurs dans la vente des tickets de concerts qui coulent facilement comme du pétrole, tant à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Il a invité les fans et amoureux de la musique à répondre présent à ce grand rendez-vous musical. C'est une manière, pense-t-il, de le soutenir davantage.

Un artiste rappeur talentueux et populaire

Né le 6 avril 1994 à Evry, en Essonne (France), Niska est un rappeur connu pour sa danse du charo (du charognard). Il place directement en tête des charts son deuxième album « Commando » en 2017. Très vite, Niska se met au rap et lance sa carrière sur le net, grâce à la plateforme de streaming YouTube, qui lui permet de se faire un petit nom dans le milieu. Cela lui ouvre les portes de sa première grande collaboration en 2015. On le retrouve sur le titre "Sapés comme jamais" de Maître Gims. Dans la foulée, il sort le 2 octobre 2015 sa toute première mixtape intitulée « Charo life », première évocation du « charo », le charognard, qui lui inspire une danse, la « danse du charo », qui consiste à imiter la démarche d'un vautour aux ailes déployées. Cette danse commence à faire fureur lorsque le footballeur Blaise Matuidi s'en empare et l'effectue après chacun de ses buts. Elle est alors renommée « Matuidi charo ».

Il sort ensuite son premier album, "Zifukoro" en 2016. Celui-ci sera certifié disque d'or trois mois après sa sortie, puis disque de platine. On peut y retrouver de nombreuses collaborations avec Maître Gims, mais aussi d'autres poids lourds du rap tels que Gradur, SCH, ou encore le Duc lui-même, Booba. Niska sort l'année d'après "Commando", qui est déjà disque d'or et truste absolument tous les charts. On retrouve neuf de ses titres dans le top dix à sa sortie. Deux ans après "Commando", il sort un troisième album, "Mr Sal", en 2019. Ce dernier, classé disque d'or en dix jours, s'écoule à plus de deux cent mille exemplaires. Au fil des mois, Niska enchaîne également les collaborations. On le retrouve, entre autres, avec Soprano pour "Zoum", avec Aya Nakamura pour "Sucette", avec Ninho pour "Maman ne le sait pas" ou encore avec Naza pour "Joli bébé".

Niska inaugure les années 2020 avec de nombreux projets collaboratifs, dont "Bandit chef" avec Madrane et "Millions d'euros" avec Landy. En 2021, il enregistre la mixtape "Le Monde est méchant". Dans le même intervalle de temps, on lui doit aussi plusieurs singles tels que "Bolivienne", "Mapess" et "Genkidama". En 2022, le rappeur sort "Le Monde est méchant (V2)" qui s'agrémente de dix titres inédits. Puis il enchaîne avec les duos "Sans coeur" avec Shay et "Blue Porsche" avec Luciano, respectivement en 2023 et 2024.