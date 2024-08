Soudan: Le Président de la République du Mozambique reçoit le Vice-Président du Conseil de Souveraineté

Maputo, 8 août , (SUNA) - Le Président de la République du Mozambique, Filipe Nyusi, a reçu jeudi dans la capitale, Maputo, le vice-président du Conseil Transitoire de souveraineté-CTS , le commandant Malik Aqar Air, et sa délégation qui l'accompagne. Le vice-président du CTS a transmis les salutations du président du CTS, le général Abdel Fattah Al-Burhan, au président de la République du Mozambique, exprimant son espoir de renforcer la coopération conjointe entre les deux pays.

La réunion a discuté l'évolution de la situation au Soudan, de la crise actuelle et de son impact sur l'environnement régional et international. Le vice-président du CTS a apporté des éclaircissements sur la situation au Soudan et les répercussions de la guerre en cours. Soulignant la volonté du Soudan d'apporter la paix et de mettre fin aux souffrances du peuple soudanais, dont les capacités ont été détruites par la milice terroriste rebelle Forces du Soutien Rapide-FSR. Son Excellence a présenté un rapport détaillé sur la position des plateformes internationales et régionales sur la crise soudanaise, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Union africaine et de l'IGAD. Exprimant l'aspiration du gouvernement soudanais à ce que le Mozambique continue de soutenir la position du Soudan dans les forums internationaux.

Pour sa part, le Président Nyusi a affirmé la volonté de son pays d'apporter la paix au Soudan et son soutien aux efforts du gouvernement soudanais en matière de dialogue pour la paix.

Pour sa part, le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin a expliqué que le vice-président du Conseil souverain a souligné lors de la réunion l'intérêt du gouvernement soudanais pour les résultats de la plate-forme de Djeddah comme point de départ de toute nouvelle étape, notamment le dialogue américain actuellement en cours. Soulignant que le Président Nyusi croyait en la nécessité d'un dialogue soudanais-soudanais et de fermer la porte à toute ingérence extérieure.