Congo-Brazzaville: Humour - Pap's, un handicap au rang de talent

L'on a rarement vu des personnes n'ayant pas la parole facile opter pour un métier qui pourtant mettra sans cesse à nu ce handicap. Par ironie au destin, Pap's a surmonté peur, doute et regard extérieur pour se tailler une place dans l'univers du stand-up. Découvrons son parcours hors du commun qui force l'admiration.

De la même façon enfant, on a la tête pleine de rêves, Pap's en avait. Comme chaque enfant, il rêvait de partir pour l'école et de s'instruire pour un jour devenir un citoyen modèle dans la société. Mais très tôt, ce rêve est brisé. Pour cause : Pap's a un trouble de la parole appelé communément bégaiement. « Mon rêve commençait à se briser petit à petit quand je voyais mes frères refuser de partir pour l'école car leurs camarades se moquaient d'eux... Cela a été aussi le cas pour moi », révèle Pap's, à l'état civil Saint Papy Dieu-le-veut Samba.

A 6 ans, Pap's débute, malgré ses peurs, l'école primaire. Comme il s'en doutait, sa classe de CP1 s'avère un vrai calvaire. Son handicap est sujet de moquerie de la part de ses copains de classe, pire de son enseignante. « Elle ne m'accordait pas la parole en classe car mon handicap l'empêchait de finir ses cours et en écoutant cela, j'avais décidé de ne plus partir pour l'école et de ne plus parler. La seule place où je me sentais à l'aise, c'était en famille », raconte-t-il, le coeur lourd. Pendant les vacances, son père l'inscrit dans un groupe d'orthophonie où il apprend à maîtriser le maniement de la langue et à bien communiquer.

%

En 2003, il refait le CP1 à 7 ans jusqu'à l'obtention du Certificat d'études primaires élémentaires en 2008 à l'école primaire Loango Marine. Cette première victoire le conforte à ne pas se détacher du banc de l'école. C'est ainsi qu'en 2012, Pap's décroche son Brevet d'études du premier cycle, puis son baccalauréat série D en 2016, après l'avoir manqué la première fois en 2015. En 2019, il obtient une Licence en Génie industrie et alimentaire à l'Ecole nationale supérieure polytechnique de l'Université Marien-Ngouabi.

Une rencontre insoupçonnée !

Jeune licencié, Pap's vise désormais une carrière professionnelle pour acquérir plus d'expérience dans son domaine de formation. En vain, il toque les portes de l'emploi. Alors qu'il attend patiemment une occasion à saisir, Pap's voit sa vie emprunter un chemin inattendu. Un chemin qu'il ne prendrait pas, même dans le plus ahurissant de ses cauchemars.

Le tout se passe le temps d'un soir devant la télé. Pap's, qui pourtant n'aurait jamais imaginé affronter des centaines et des milliers de personnes pour s'exprimer, se lance un pari fou en suivant l'émission "La France a un incroyable talent" où Valentin, qui est un bègue, fait rire avec son handicap. « Je me dis : pourquoi pas moi ? Je me lance ainsi dans le stand-up via un concours humoristique dénommé "Une heure de rire", en mai 2022 », a fait savoir Pap's.

En juin 2022, il fait la rencontre de Weilfar Kaya via le casting de l'eCanal comedy club Brazzaville. Humoriste congolais de renommée internationale, Weilfar détecte en Pap's le talent pour l'autodérision, à savoir se moquer de soi-même en faisant rire les autres. Il lui propose de se former pour mieux maîtriser les rudiments du métier. Weilfar le met donc en contact avec Juste Parfait qui deviendra son mentor et formateur.

Depuis, Pap's aiguise son talent en humour en participant à de nombreux rendez-vous de comédie au plan national. « Je profite de cette occasion pour remercier de tout mon coeur Weilfar Kaya. Si je suis aujourd'hui reconnu comme artiste humoriste, c'est grâce à la visibilité qu'il m'a accordée en me permettant de jouer à ses spectacles comme "Lipanda 2022" ; "Forfait rire 2023" ; "Forfait rire 2024" ; "Le bilan de surveillance du fleuve" avec Herman Amisi. Ces expériences sur scène et la formation auprès de Juste Parfait m'ont valu ma nomination et le sacre de lauréat du Congo au concours Dycoco Abidjan. Grâce à cette distinction, dans les prochains mois, je serai en résidence à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour quatre mois », a indiqué l'humoriste congolais.

C'est une fierté pour le jeune homme d'avoir pu, malgré les moqueries et la peur, hisser son handicap au rang de talent qui ne laisse pas le public indifférent à chaque fois qu'il est sur scène. « Sur scène, les gens pensent d'abord que je joue un personnage alors que non, rire. Mes parents sont aussi bègues. Le bégaiement n'est plus un handicap pour moi, c'est maintenant ma particularité, je l'ai transformé en une force », affirme-t-il.

Pap's rêve désormais de faire le tour du monde en tant qu'humoriste et montrer combien un handicap ne peut empêcher une destinée d'éclore. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter bon vent dans sa carrière !