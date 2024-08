Madagascar: Cité des Métiers - Début de chantier pour le village artisanal

Un « village artisanal » sera construit à Ivato. Il jouxte la route de l'aéroport international et sa construction permettra de promouvoir encore plus le secteur de l'artisanat en quête d'investissements.

Sur les rails. Le conseil des ministres de mercredi a donné son accord pour le début de la construction du village artisanal. Il s'agit d'un ensemble d'édifices dédiés à la promotion de l'artisanat. Ce centre sera érigé à Ivato, près de l'aéroport international, et il est censé « changer complètement la localité », notamment avec les aménagements qui accompagnent la construction de ce village. « Pour développer le tourisme et l'artisanat, l'État a décidé de construire un village artisanal à Ivato. La porte qui ouvre sur Madagascar. [...] Il y aura aussi un projet à part, pour aménager une rue piétonne avant le village », indique le compte rendu de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

La « cité des métiers », également connue sous ce nom, est un ensemble de six galeries ainsi que des espaces communs, censé être aménagé à partir d'un budget de onze milliards d'ariary. « Cette cité a été pensée pour servir de vitrine à l'artisanat malgache, à la sortie de l'aéroport international d'Ivato. Elle jouxte l'aéroport ainsi que les nouveaux logements sociaux sortis de terre», explique le ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Initiatives

Au mois d'avril, ce département a annoncé que les documents d'appels d'offres ont été réactualisés et le décret de basculement a été approuvé en conseil du gouvernement, au cours de ce même mois. Annoncé en 2021, il aura fallu quelques années de plus pour que le chantier sorte des bureaux de ses concepteurs. Cette construction va valoriser les métiers de l'artisanat où les produits artisanaux haut de gamme seront censés attendre les visiteurs, notamment la clientèle fraîchement débarquée à l'aéroport international d'Ivato.

Avant le lancement de ce projet de construction de village des arts, plusieurs initiatives pour promouvoir l'artisanat ont vu le jour. Jeudi dernier, la route de l'artisanat a été inaugurée, sur la RN1.

Cette route permettra aux artisans de développer leur filière et d'écouler plus facilement leurs produits. La mise en place de cette cité des métiers sera aussi un appui considérable pour les artisans, qui sont en quête d'une « vitrine » pour mettre en valeur les potentiels des artisans malgaches. Ce ne sera pas seulement un ensemble de galeries. Ce sera également un lieu de rencontre entre tous les acteurs du secteur et des acheteurs. Le président de la chambre des métiers et de l'artisanat avait déjà soulevé ce point lors d'un entretien avec l'Express.

« Certes, nos artisans sont très forts, mais avoir une vitrine de l'artisanat permettrait d'encadrer les artisans et les former continuellement, en vue d'améliorer leurs produits», a expliqué Tefy Ranaivo, artisan et président de la chambre des métiers et de l'artisanat à Analamanga.