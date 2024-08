Afrique: J.O 2024 - Bilan de Madagascar - Zéro médaille et trois records d'Afrique

Les sept athlètes malgaches aux JO ont tous disputé leur compétition respective. Pour la plupart, ils ont été éliminés au premier tour. Certains ont pu améliorer des records.

Participer et se surpasser. Les athlètes malgaches aux Jeux olympiques de Paris 2024 ont fait de leur mieux durant la quinzaine de jours dans la capitale française. L'écart est encore énorme par rapport aux haut-niveaux étrangers qui se sont préparés dans de meilleures conditions. Les représentants du pays n'ambitionnent pas encore de se hisser sur le podium. Ils se focalisent sur l'amélioration de records personnels, nationaux ou d'Afrique. Pour la plupart, ils ont été éliminés d'entrée.

Madagascar a été représenté par sept athlètes dans cinq disciplines. L'haltérophile Rosina Randafiarison, chez les -49 kg, a effectué le meilleur résultat mercredi soir à l'Arena Paris Sud 6. Elle a fini 10e sur douze et a établi trois records d'Afrique. Elle est déjà détentrice des records du 45 kg, de l'arraché à 77 kg, de l'épaulé-jeté à 93 kg et du total olympique à 170 kg. Elle vient de réaliser un triplé chez les -49 kg en signant trois nouveaux records, dont 79 kg contre 80 kg en arraché, 99 kg contre 100 kg à l'épaulé-jeté et 180 kg en total olympique.

La hurdleuse Sidonie Fiadanantsoa a été l'unique athlète à éviter l'élimination au premier tour. La médaillée d'or des Jeux de la Francophonie a été classée 5e avec un chrono de 12"92 au premier tour mercredi.

%

Elle a été parmi les vingt et une repêchées pour disputer les six tickets pour les demi-finales hier. Elle a terminé sixième alors que seules les deux mieux classées de chaque série se qualifiaient à la prochaine étape. La nageuse du centre de Kazan en Russie, Holy Antsa Rabejaona, a pour sa part, amélioré le record de Madagascar en 50 m nage libre le 3 août à l'Arena La Défense à Nanterre. Elle a battu son ancien record de 27"29, effectué lors du championnat d'Afrique, une des dernières compétitions qualificatives aux JO en début juin, avec un nouveau temps de 27"12.

Éliminé d'entrée

Le même jour, l'expatrié du Montpellier, Rija Vatomanga Gardiner, est éliminé au tour préliminaire du 100 m au Stade de France. Il termine sixième sur les huit coureurs en lice dans la série 3. Il a parcouru la distance en 10"82, ce qui est sa nouvelle meilleure performance contre 10"97. Beaucoup ont misé sur la judokate, numéro un mondial junior l'an passé, médaillée d'or des Jeux des îles et de la Francophonie, championne d'Afrique junior et senior en 2023, et médaillée de bronze cette année. Le 31 juillet à l'Arena Champ-de-Mars, elle a été écartée au premier tour, aux seizièmes de finale, par la Britannique Katie-Jemima Yeats-Brown, classée 16e mondiale.

Elle a finalement été coachée par le DTN Mamy Randriamasinoro.

Le 28 juillet, le pongiste Fabio Rakotoarimanana s'est incliné aux 32es de finale par 1 set à 4 (6/11, 6/11, 11/7, 5/11, 8/11) devant l'Égyptien Omar Assar à l'Arena Paris Sud 4. Le champion d'Afrique en double a combattu tout seul sans coach, mais soutenu par presque toute la salle. L'unique athlète qui a consacré sa préparation à Madagascar a été le nageur Jonathan Raharvel. Il s'est préparé jusqu'à la veille du départ le 23 juillet dans un bassin de 20 m pour préparer le 100 m brasse. Le triple médaillé d'or aux Jeux des îles (50 m, 100 m, 200 m) a terminé septième sur les huit en lice dans sa série en 100 m brasse à Paris La Défense Arena. Il a bouclé la distance en 1:05:20 contre son meilleur temps de 1:02:92. La délégation sera de retour au pays la nuit du 12 août, le lendemain de la cérémonie de clôture au Stade de France.