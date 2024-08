Ile Maurice: Une-deux avec Antoine Belcourt - «J'ai beaucoup appris, à tous les niveaux...»

interview

Un an après avoir rejoint le centre de formation du Paris FC, club de Ligue 2, Antoine Belcourt, 17 ans, est de retour à Maurice, à Pointe-aux-Canonniers. Il se confie sur sa découverte du football de haut niveau en France et ses prochains objectifs.

Antoine, comment s'est passé cette première année au Paris FC ?

Bien. D'abord j'étais conscient que j'avais la chance de vivre mon rêve et que j'étais au tout début d'un très long chemin. Une fois passés le choc du début et la pression qui va avec, je me suis donné à fond. J'ai beaucoup appris, à tous les niveaux, sportivement bien sûr mais aussi sur le plan académique et humain.

Qu'est-ce qui t'as surpris en débarquant au club ?

Même si mon club formateur, l'AFN, et plus précisément son directeur, mon coach Joe Tshupula, m'avaient bien préparé et que je m'attendais à voir les choses en grand, j'ai été carrément impressionné. Par l'écart de niveau, les infrastructures et la compétition entre les joueurs aussi en interne. Là-bas, toutes les conditions sont réunies pour permettre aux joueurs de progresser.

Es-tu satisfait de tes prestations sur un plan personnel ?

J'ai évolué au poste de latéral droit et parfois défenseur central droit. Rien n'est laissé au hasard : les entrainements, les préparateurs, la nutrition, les équipements, l'accompagnement scolaire. Je ne pouvais que progresser avec le frottement aux meilleurs joueurs de ma génération. Il y a toujours et encore beaucoup de chemin à faire.

Heureux de retrouver la chère famille pendant les vacances.

Comment gardes-tu le contact avec Maurice et tes proches ?

Mes racines sont importantes et je suis tellement fier d'être Mauricien. Même s'il me reste peu de temps en dehors des entraînements et de l'école. J'ai besoin de parler et d'échanger avec mes parents et mes meilleurs amis (Soren, Noah, Alexis et Dakshesh) par WhatsApp, Instagram et Facebook.

Est-ce que la nourriture locale te manque en France ?

Pour la bouffe... ayo nanié pa remplace enn bon dhall pourri ou enn farata ! Je demande aux parents de m'en apporter dès qu'une l'occasion se présente.

Quel est ton quotidien et une semaine type au Paris FC ?

Mon quotidien au centre : 8h15 petit-déjeuner,10h à midi entraînement, midi à 14h déjeuner à la cantine du centre et repos, 14h à 17h30 cours. On a du temps libre à partir de 17h30. Pour la semaine type, je dirais : 5 à 6 entraînements par semaine plus un match de championnat le dimanche. Comme vous pouvez le constater, c'est un rythme de vie un peu militaire ! (rires)

As-tu eu la chance d'aller voir des matches des pros ou visiter des choses intéressantes depuis que tu es là-bas ?

Pas souvent malheureusement avec un emploi du temps très chargé et le besoin de repos. Mais le club a organisé quelques sorties, d'ailleurs mon plus beau souvenir restera ma visite à Clairefontaine pour rencontrer les joueurs de l'équipe de France à l'entraînement. Sinon, avec mon frère François, qui étudie à Paris, nous visitons les "place to be" quand nous en avons l'occasion.

Qu'as-tu pensé de l'Euro et des prestations de ton équipe ?

J'ai toujours supporté l'équipe de France dans les tournois majeurs. Pour l'Euro, je pense qu'il y a eu un manque d'efficacité sur le plan offensif et c'est ça qui a fait la différence en demi-finale. Bien sûr en face il y avait des grandes nations du foot comme l'Espagne et l'Angleterre avec des pépites mondiales comme Lamine Yamal et Jude Bellingham. Sinon, j'ai trouvé l'Euro très captivant.

Quel est ton joueur préféré ?

Kyle Walker de Manchester City. C'est un joueur explosif et rapide qui est capable d'apporter du surnombre dans le temps de possession et qui est tout aussi solide dans les duels défensifs.

Quels sont tes objectifs personnels avec ton club et ton ambition dans la vie ?

Après un an au centre de formation du Paris FC, mon agent et mes parents s'occupent de la suite. L'objectif cette année c'est d'être dans un club où je vais pouvoir continuer à progresser pour aller le plus loin possible. Cette année je passe aussi mon BAC . Sinon comme tout sportif de haut niveau, j'ai hâte de porter rapidement le maillot de l'équipe nationale de l'île Maurice !

As-tu suivi les JO de Paris pendant tes vacances ?

Même si je profite à fond de mes vacances pour me reposer, être avec ma famille et les amis, j'ai bien évidemment eu un oeil sur les JO. Et plus particulièrement sur la performance des athlètes mauriciens et français. L'ambiance est chaud bouillante depuis le début même si un peu contraignante, car ça se sentait que l'accent était mis sur la sécurité des visiteurs. Tout a été fait pour que ce soit les plus beaux des JO et je pense que c'est le cas.