Ile Maurice: Cyclisme - Aurélien de Comarmond sur le Tour de l'Avenir avec l'équipe du CMC

Bonne nouvelle pour Aurélien de Comarmond ! Le cycliste mauricien basé en France a été retenu au sein de l'équipe du Centre mondial de Cyclisme (CMC). Il sera donc au départ de cette prestigieuse épreuve considérée comme le «Tour de France Jeunes».

Les bons résultats réalisés par notre compatriote ces dernières semaines ont joué en sa faveur. Notamment lors de la 37e édition du Challenge Mayennais Cycliste, course Élite et open 1 tenue en trois étapes les 3, 4 et 5 août. Le samedi 3, Aurélien a pris la sixième place à Montsûrs, une course en circuit de 130 kilomètres, avant d'enchaîner le lendemain avec une 27e place à St-Germain d'Auxure, au terme d'un circuit de 130 km également. Lundi 5, il a de nouveau terminé sixième à Fougerolles-du-Plessis, épreuve en circuit de 133,6 km.

Notre compatriote licencié au sein de l'équipe Océane Top 16 a pris la septième place au classement général final avec 120 points alors que la première place est revenue à Guillaume Dauschy du CC Nogent-sur-Oise avec 187 points. «Je suis super content parce que je ne m'attendais plus à être sélectionné. J'avais été mis à l'écart. J'avais donc tourné la page. J'ai continué à m'entraîner dur et j'ai réalisé de bons résultats dont en Mayenne il y a quelques jours. Je pense que cela a débloqué la situation. Je sais que ça va être dur mais je veux essayer de me faire voir un peu. J'essaierai d'aller dans les échappées et de faire un petit résultat. C'est très important pour mon futur. Il faut que les équipes me voient. C'est un Tour qui voit la participation de professionnels, des coureurs que l'on va retrouver sur le Tour de France plus tard. Il faudra bien gérer et on verra bien. J'ai hâte de commencer l'épreuve», nous a déclaré Aurélien.

Créé en 1961 par le rédacteur en chef de l'Équipe, Jacques Marchand, le Tour de l'Avenir a connu une histoire riche, changeant aussi bien de nom que de format au cours de ses 61 ans d'existence. Organisée jusqu'en 2011 par Amaury Sport Organisation, l'épreuve est désormais gérée par Alpes Vélo. ASO soutient toujours fortement l'épreuve en y apportant des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation sportive. La course fait aujourd'hui partie du calendrier UCI Europe Tour. Elle a la particularité d'être considérée comme un Tour de France pour les jeunes coureurs, puisque l'épreuve révèle les futures stars du cyclisme international en confrontant les meilleurs coureurs de moins de 23 ans. Cette «petite Grande Boucle» pour jeunes se court par sélection nationale et 25 équipes composeront le peloton.

Le parcours de cette 60e édition proposera plus de 12 000 mètres de dénivelé positif en sept étapes. Le prologue à Sarrebourg (Moselle), le 18 août, sera une mise en jambes avant une étape déjà sélective en Haute-Saône puis une traversée de l'est de la France, des Vosges aux Alpes italiennes, en passant par le Jura. Enfin, le terrible col du Finestre (18 km à plus de 9 % de moyenne dont les huit derniers km non asphaltés) départagera, s'il le faut, le samedi.