Ile Maurice: Formula kite - Les Mauriciens stoppés lors des séries d'ouverture

Jean de Falbaire et Julie Paturau n'ont pu atteindre les demi-finales des épreuves de kite-foil dans la Marina de Marseille. L'objectif de finir dans le Top 10 n'a donc pu être atteint par nos compatriotes, qui représentaient Maurice ainsi que le continent africain. Toutefois, ils reviennent grandis de cette première expérience olympique.

Les classements en kitefoil ont été établis mercredi soir après une nouvelle journée sans course disputée, faute de vent. Au total, sur 16 courses préliminaires programmées depuis dimanche, les garçons en ont couru sept et les filles six, soit le minimum prévu pour pouvoir lancer les phases finales.

Après trois jours de compétition, Jean de Falbaire écrivait sur les réseaux sociaux : «C'était une expérience de folie. Le niveau de la flotte est fou et vraiment dense ! Très content de pouvoir régater dans le "mix" et assez excité après par quelques manches. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à obtenir les scores nécessaires pour entrer dans le Top 10. Je savais que ça allait être difficile de faire un Top 10 ici car tout aurait dû être parfait de mon côté pour obtenir ces scores. Des départs parfaits, une tactique parfaite et des conditions en ma faveur.» Ce dernier précise : «Selon le vent, nous utilisons différentes tailles de kite. Mon point faible c'est les gros kites dans le vent léger.» Après sept courses disputées chez les hommes, le Mauricien a terminé à la 19e place avec 78 points (Net) sur 20 compétiteurs engagés. Pour sa part, Julie Paturau a terminé à la dernière place chez les dames avec 94 points (Net).