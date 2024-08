Ile Maurice: Shafeek Jhummun parle d'allégations non-fondées sur son projet

«À Jin-Fei, le lieu était en bon état, il n'y a jamais eu de maltraitance», soutient Shafeek Jhummun, directeur de Hammerhead International Ltd. Il s'adressait à la presse hier sur son projet d'exportation de singes pendant l'époque du Covid-19.

«En novembre 2020, comme il y a une grande demande pour les singes, j'ai pensé que je pouvais contribuer à cette grande demande de vaccins.» Il a ainsi soumis son projet et pour chaque macaque exporté, le National Park demandait $125 et il avait proposé $300 quand il avait soumis sa demande de permis Environmental Impact Assessment (EIA). «Neuf mois après (NdlR, son projet a été approuvé en août 2021), j'ai eu un des leading buyers comme clients.»

Shafeek Jhummun a dû montrer qu'il avait un site. «Un ami m'a donné la permission d'utiliser un lieu sur 450 arpents pour mes singes. Je n'ai pas de bail car c'est pour un ami. Au début, le National Park m'a fait comprendre que le site est près de Mare-aux-Vacoas et que ce sera difficile d'avoir le permis EIA.» Il a pu ensuite avoir un site sur 25 arpents à Le Val. «J'ai négocié avec le propriétaire d'une ancienne ferme de vaches qui m'a vendu son bâtiment. Mon bail pour dix ans a débuté à Rs 4 M et Rs 14 M à la huitième année. J'ai commencé la rénovation. Tout a été fait dans les règles. Pour mon site plan, cela a pris encore neuf mois. J'ai envoyé un courriel à la Rose-Belle Sugar Estate et ils n'ont pas accepté mes conditions. Tout cela a pris du retard.»

«Pendant l'aménagement à Le Val, nous avons cherché un lieu à Jin-Fei pour la quarantaine. Dans mon affidavit, il y a environ 600 singes.» Il dit avoir demandé des guidelines dans un courriel adressé au département vétérinaire en septembre 2022. «En mars 2023, une visite a été faite par les vétérinaires et des officiers du National Park et un officier de chez mon compétiteur. Une déclaration de la chef vétérinaire a été faite contre moi au poste de police de Terre-Rouge et mes documents ont été saisis.» Il assure que les macaques étaient bien nourris.