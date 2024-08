Congo-Brazzaville: Cofondateur de Tech 2024 - Un coup de pouce pour les startupers africains

Les développeurs ressortissants du monde entier, à la recherche d'un partenaire technologique, d'une idée ou d'opportunités de croissance et d'évolution, sont encouragés à soumettre leurs candidatures au programme cofondateur de Tech faster capital avant le 13 octobre.

Faster capital est un incubateur et accélérateur en ligne basé à Dubaï qui propose à ses futurs partenaires quatre programmes principaux, à savoir Tech cofounder ou partenaire technique, Idea to product, Grow your start-up et Raise capital.

Les candidats qui sont intéressés par cette opportunité d'affaires bénéficieront de plusieurs avantages. En effet, Faster capital se propose de devenir leur premier et principal investisseur. Les projets proposés par les différents candidats auront ainsi le privilège d'être financés à hauteur de 50% jusqu'à deux millions de dollars.

Faster capital compte également mettre à la disposition des candidats retenus un véritable plan d'affaires et d'affinement de leurs différentes start-ups. Par la même occasion, Faster capital entend mettre les candidats à l'abri des futurs ennuis et défis liés à la constitution de l'équipe de développement ainsi que du suivi éventuel.

En plus, Farter capital mettra à la disposition de ses futurs partenaires des développeurs de logiciels et des concepteurs de start-ups. En effet, l'équipe technique de Faster capital est composée de plus de 200 développeurs de logiciels, d'ingénieurs, de développeurs full stack et de concepteurs.

En outre, Faster capital se propose de présenter les start-ups de ses futurs partenaires sur son propre site web et les aidera à se connecter à des investisseurs providentiels ou à des capital-risqueurs potentiels présents dans son réseau. En dehors de l'accompagnement technique, les candidats au programme Cofondateur de tech faster capital bénéficieront d'un suivi dans le domaine commercial et marketing.

En fin de compte, notons que Faster capital dispose d'un réseau solide de plus de 2 000 partenaires régionaux, représentants et mentors. Grâce à ce dispositif impressionnant, Faster capital aidera les futurs candidats ou partenaires à dégoter des clients potentiels, des acheteurs ou à conclure des partenariats stratégiques.

En prenant en compte tous ces avantages et toutes ces mesures d'accompagnement, les candidats intéressés par ce programme devront impérativement se rendre dans le site web des organisateurs afin de remplir toutes les formalités d'inscription.

Créé en 2010, le programme Cofondateur de tech faster capital a été rendu public en 2015. Il a diplômé pas moins de vingt start-ups qui sont désormais pleinement fonctionnelles. Et grâce à son programme d'accélération, il a contribué à aider 454 autres. Il dispose d'un représentant et de partenaires régionaux et de 476 bureaux à travers le monde.