Congo-Brazzaville: Crypto ID - Une solution innovante pour les services sociaux

Un bracelet stockant des informations personnelles via un code QR utile dans le domaine de la santé, dans l'éducation et d'autres services sociaux de base. Créée en 2020 par les jeunes entrepreneurs congolais Aimé Switch et Arsène Dimi Iloye, cette conception voudrait faciliter le travail dans des administrations.

C'est fréquent qu'un enfant s'égare et les services de police sont dans l'incapacité de retrouver ses parents par manque d'informations. Crypto ID est le bracelet miracle. C'est une innovation technologique congolaise qui va révolutionner la gestion des informations dans le domaine de la santé, de l'éducation et des autres services sociaux. « Nous avons créé Crypto ID car nous avons vu un besoin réel.

Nous avons saisi l'opportunité de sauver des vies des Congolais dans des situations de détresse. l'utilisation des données personnelles est nécessaire », a dit Aimé Switch, un des concepteurs du bracelet. En cas d'égarement d'un enfant, plus besoin de faire des communiqués. Il suffit juste pour les services de police de scanner le code QR du bracelet Crypto ID pour avoir instantanément les informations sur l'identité de l'enfant afin de contacter ses parents.

Dans les hôpitaux, les patients ne feront plus de longues heures aux urgences dans l'attente des résultats des examens avant de recevoir un traitement approprié. «Crypto ID, c'est la technologique au service de la vie tout simplement. Il combine sécurité, simplicité et accessibilité pour garantir la protection du patient. Il interagit avec sa santé », a affirmé Aimé Switch. Rien qu'avec le port du bracelet Crypto ID, le personnel soignant scanne le code QR pour accéder immédiatement au dossier médical du patient. Il fournit son groupe sanguin, son historique médicale, le traitement reçu, ce à quoi le patient est allergique, les maladies chroniques, les contacts d'urgence pour joindre ses proches.

Dans le domaine de l'éducation, il permet aux différents acteurs impliqués : écoles, élèves et les parents d'être connectés pour faire le suivi, le contrôle. « Les parents peuvent, par exemple, recevoir les notes de classe et d'examens via l'application associée au Crypto ID », a précisé, pour sa part, Arsène Dimi Iloye co-concepteur du bracelet. Cela prévient des fraudes et le tripatouillage des bulletins scolaires en cas de changement d'établissement.

Réaliser l'impossible, le slogan des deux jeunes entrepreneurs

Les données utilisées sont saisies à travers une application. Elles sont stockées, sécurisées et encryptées dans un code QR unique. L'accès aux données se fait par le serveur dont la confidentialité est garantie. « En cas de perte du bracelet, les données des utilisateurs restent protégées. Ils peuvent désactiver leur bracelet à distance via l'application, ou en nous contactant directement pour récupérer leurs données et les transférer vers un nouveau bracelet », a poursuivi Arsène Dimi Iloye.

Les utilisateurs ont la possibilité de mettre à jour leurs données et recevoir des notifications. Ces informations sont traduites en d'autres langues également. Les deux concepteurs promettent aux Congolais un prix accessible à toutes les bourses.