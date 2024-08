Congo-Brazzaville: Sotigui Awards - Aude Magelou Mayoungou Mboyo nominée

L'actrice congolaise Aude Magelou Mayoungou Mboyo ou Aude May de son nom d'artiste est sélectionnée dans la catégorie Meilleur espoir africain en fiction pour sa brillante collaboration dans le film « Attente » de Divana Cate Radiamick.

La nomination d'Aude May intervient dans le cadre de la 9e édition des Sotigui Awards, prévue du 13 au 16 novembre prochain à Ouagadougou, au Burkina Faso, sur le thème « Quel barème de salaire pour l'acteur comédien de cinéma en Afrique ? ».

Le film « Attente » est le fruit d'une collaboration entre des individus passionnés et aventureux, dont l'auteure-réalisatrice Divana Cate Radiamick. Malgré les défis et les obstacles rencontrés, les cinéastes ont réussi à créer une oeuvre authentique en utilisant les langues locales, notamment le kituba et le lingala. « Cette authenticité a attiré l'attention et a fait de ce film une expérience inoubliable. Travailler sur ce film a été un voyage enrichissant qui a mis en lumière le talent des acteurs locaux. Merci à la réalisatrice, à la production, aux techniciens et à tous les acteurs d'avoir été impliqués dans ce projet. Aujourd'hui, je représente mon pays, le Congo, mais je souhaite à tout le monde cette chance », a fait savoir Aude May.

« Recevoir la nouvelle de cette nomination a été une véritable révélation pour moi. Une première depuis le début de ma carrière. C'est une forme de reconnaissance et de loyauté envers mon travail et ma passion. Cette nomination renforce ma croyance au potentiel du cinéma congolais et en la capacité des artistes de mon pays à représenter dignement notre culture sur la scène internationale. Le cinéma fait honneur à un pays et ouvre des portes à de nombreuses opportunités », a-t-elle ajouté, sourire aux lèvres.

Les Sotigui Awards, aussi appelés la Nuit des Sotigui, sont des reconnaissances annuelles des acteurs comédiens du cinéma africain et de sa diaspora organisée au Burkina Faso depuis 2016. Ils visent à valoriser et à récompenser, dans diverses catégories, les meilleurs talents du cinéma africain à travers le monde, en l'occurrence le Sotigui d'or, Sotigui du public (Par vote du public), meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest, meilleur acteur de l'Afrique du Nord, meilleur acteur de l'Afrique centrale, meilleur acteur de l'Afrique australe, meilleur acteur de l'Afrique de l'Est, Sotigui du meilleur plus jeune acteur de l'Afrique, meilleur espoir de l'Afrique, et biens d'autres.

C'est dans cet élan qu'Aude May souhaite encourager tous les artistes congolais à continuer de croire en leur talent et à rester authentiques dans leur travail. « C'est le moment pour nous de nous élever, de devenir des modèles, et de créer des institutions solides qui inspireront les futures générations. Merci pour cette opportunité et pour votre soutien », a indiqué l'artiste cinéaste et photographe.

Spécialisée depuis onze ans dans l'imagerie, avec un fort intérêt pour l'écriture, la réalisation et la photographie, le travail d'Aude May se concentre sur la création de récits authentiques qui mettent en lumière la richesse culturelle du Congo. Elle est auteure de deux courts métrages, à savoir « La faute lourde » ensuite « Le téléphone » sortis en 2013. Après plusieurs attentes, elle reprend aujourd'hui avec ses projets de cinéma dont « Mukie'tu », un long métrage en cours.