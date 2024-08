Congo-Brazzaville: Distinction - Auriac Boubelo récompensé

L'ancien président de l'Association des étudiants et stagiaires congolais en Tunisie (AESCT) et de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie (AESAT), Auriac Verdi Boubelo, a été décoré le 30 juillet en Tunisie, par la représentation diplomatique congolaise pour services rendus à la République du Congo en Tunisie ainsi qu'à d'autres nationalités.

Arrivé au terme de son cursus universitaire en Tunisie, Auriac Boubelo a regagné son Congo natal il y a quelques jours. Avant de quitter la terre tunisienne, il a été auréolé d'un certificat d'honneur et d'une médaille du Chevalier du mérite pour son implication, son dévouement et son excellent travail en tant que président de l'AESCT et de l'AESAT. La cérémonie s'est déroulée au consulat général du Congo en Tunisie, en présence des membres de l'ambassade du Congo en Libye et les membres de l'AESAT.

« Nous pouvons nettement conclure que ce monsieur a rendu le Congo fier car jusqu'à présent, beaucoup de communautés ne cessent de témoigner de ses oeuvres et le consultent de temps en temps. Nos félicitations à vous pour les services rendus à la République du Congo en Tunisie. Nous sommes très fiers de toi cher ancien, tu resteras un bel exemple pour les générations futures », ont témoigné les organisateurs sur la médaille de Chevalier du mérite.

À travers cette distinction, Auriac Boubelo devient le premier Congolais à être décoré par la représentation diplomatique congolaise en Tunisie pour les services rendus à son pays ainsi qu'à d'autres nationalités. Désormais, d'autres Congolais pourront bénéficier de cette récompense.

Notons qu'Auriac Boubelo a eu à enchaîner trois mandats. Elu président de l'AESCT en 2021 avec 98%, il a été réélu le 15 mai 2022 avec 99% avant de prendre la tête de l'AESAT après son élection à 100%.

Association apolitique, laïque à but non lucratif, l'AESCT a été créée à Tunis, le 3 août 2003, sur la base académique et associative, conformément au décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011. Elle est, en effet, née de la volonté de mettre en place une structure visant à regrouper l'ensemble des étudiants et stagiaires congolais en séjour d'études en Tunisie.