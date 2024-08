Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - « Sanze modèle » de Yenga Yenga Junior

Yenga Yenga Junior a considérablement marqué la musique congolaise vers la fin des années 1970. Son titre « Sanze modèle » mérite une place de choix dans le gotha musical congolais.

Parue le 22 novembre 1978 aux éditions Maillot Jaune, sous la référence PAR 133, la chanson « Sanze modèle » fut enregistrée avec « Les casques bleus », un sous-groupe de Zaiko Langa Langa en forme de "nzong nzing", créé par Teddy Sukami la même année.

C'est un ras le bol d'une épouse à l'endroit de Louison, son époux, qui manifeste une jalousie disproportionnée. Louison, c'est le genre d'homme qui est derrière sa femme quand elle va au marché et même dans les toilettes. Dans sa jalousie maladive, il envoie des agents secrets la surveiller dans le seul but d'avoir des informations la concernant. Il est plein d'arrières pensées et ne lui fait pas confiance. Alors que sa femme lui a toujours été fidèle durant tout ce temps. C'est pourquoi elle lui dit ; « Sanze modèle » qui n'est que la déformation en lingala de « Change de modèle » ou encore « Change de mentalité ».

« Atako basedjelaka chérie, ya yo zuwa eleki. Na bolingo zuwa eleka degré te Louison », on peut traduire par : « Même si on peut préserver sa chérie mais ton cas dépasse les limites. En amour, Louison, la jalousie ne doit pas dépasser de degré ». En outre, elle va s'indigner : « Oh Louison, likambo ya soni yo ko salaka boye, wapi kilo na ngai mwasi na yo na miso ya bato ». « Oh Louison, ce que tu fais est humiliant, où as-tu mis mon honneur en tant que ta femme aux yeux de tous »..

Cette mélopée est subdivisée en quatre parties. La première est un chant polyphonique exécuté par Lengi Lenga dit ya Lengos, Yenga Yenga Junior et Bola Bolith. La deuxième, plus accélérée, est un chant responsorial. Elle prépare la troisième partie qui est un sebène. Ensuite, intervient la quatrième partie qui est un chant responsorial; proche de celui de la deuxième partie. Ici, au solo vocal, le chœur répond : « Ah Louison tika zuwa », c'est-à-dire ; « Ah Louison, arrête la jalousie ». La chanson s'achève par le sebène. Notons que le sebène est dominé par la guitare rythmique de Teddy Sukami, la basse de l'oncle Bapuis et la batterie de Méridjo. La guitare solo de Sita Mbele n'agit que de temps en temps.

Décédé le 23 août 2011 au Gabon, Yenga Yenga Junior a évolué dans plusieurs groupes de Kinshasa. Parmi les plus en vogue, Afrizam, Chic Show, Zaiko Langa Langa, Les casques bleus, Grand Zaiko Wawa, dont il a été cofondateur, et Makina Loka, avant de s'installer au Gabon. Sa voix, dans la chanson « Géo », en featuring avec Koffi Olomidé, est irrésistible.