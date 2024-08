Congo-Brazzaville: Ponton urban gospel - La promotion des artistes du gospel en avant-plan

Manifestation pluridisciplinaire organisée par l'agence événementielle Millénium, la première édition du festival "Ponton Urban gospel" se tiendra le 31 août, à Pointe-Noire. Elle se veut un carrefour de rencontres et de réflexions, proposant des performances live, des moments de partage autour de la foi en Dieu, des danses et des chants spirituels. Il s'agira aussi de poser des bases solides pour un événement qui se veut être pérenne.

Inscrit dans la lignée des festivals tels que Impact gospel, Canaan gospel, Africa gospel day festival, Soweto gospel, Abidjan gospel, le festival "Ponton Urban gospel" est un événement unique qui célèbre la musique gospel au Congo dans un cadre urbain. L'objectif principal est de promouvoir la musique gospel et de créer une communauté unie autour de cette forme d'expression musicale.

Il vise aussi à offrir une plateforme d'expression où les artistes gospel peuvent se produire, se rencontrer, partager des idées, des connaissances, des expériences, des savoir-faire et de se connecter à un public plus large. « Nous envisageons de rendre l'accès gratuit pour permettre à tout le monde de participer au festival. Pour attirer un public plus large, nous mettons en place plusieurs stratégies, notamment une compagnie de communication ciblée, l'utilisateur des réseaux sociaux, des médias traditionnels, les collaborations avec des églises, associations culturelles », a expliqué Gycent B, co-organisateur de l'événement.

Avec une programmation riche et variée incluant des concerts live, des ateliers, des conférences, des activités interactives, la première édition de ce festival réunira des artistes nationaux et internationaux, à l'instar de Jordy Mbiou, Miracle Yilouss, Guy D'eclaire, Benji Milolo, Mana Best, Loe Music, Ejc, Roy Ntoma, Tumama Gospel et bien d'autres. En tant qu'outil dans l'évangélisation, le gospel véhicule des histoires et des messages des valeurs pieuses, de la vie de sainteté, des bonnes mœurs afin d'impacter positivement la jeunesse aux rythmes afro-dansants. En chant, en danse et en musique, ces artistes vont célébrer la puissance du gospel pour plonger ainsi leur auditoire dans des rythmes inspirants.

Par la richesse de leurs voix et de leurs harmonies, ces artistes séduiront le public par des danses énergiques et leurs talents. Leur répertoire incluant autant des chants traditionnels que contemporains qui seront chantés dans différentes langues. Ce mélange unique du gospel traditionnel avec des rythmes urbains sera particulièrement remarquable, car ce genre de musique est souvent caractérisé par des paroles inspirantes qui parlent en majorité de l'amour de Dieu, de l'espoir, du pardon. Au-delà du style musical, le gospel unit des personnes de différentes communautés et de confessions religieuses.

Par ailleurs, des perspectives sont envisagées par les organisateurs pour la pérennisation de cette initiative. Il s'agira pour eux de renforcer les capacités des artistes à travers des formations et des ateliers sur la production musicale, la gestion de carrière, l'établissement des partenariats, la création des plateformes de streaming dédiées à la musique gospel pour une meilleure diffusion, l'organisation régulière de cet événement ainsi que des soirées de récompenses pour mettre en valeur ces artistes gospel par plus de notoriété et de visibilité.

« Le manque d'engouement pour la musique gospel au Congo est dû à plusieurs facteurs, dont l'absence de visibilité et d'opportunités pour les artistes, la mauvaise perception que les artistes ont de cette musique pensant qu'il s'agit d'une musique traditionnelle. Il y a aussi le manque de collaboration entre les artistes, le soutien limité des promoteurs culturels à la diversité des religions qui créent des barrières au développement de la musique gospel et il existe peu de plateformes spécialisées pour la promotion de ce genre musical au Congo », a-t-il conclu.