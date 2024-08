Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Congo-Océan : un chemin de fer et de sang »

Long métrage documentaire diffusé à la télévision pour la première fois en mai et réalisé par Catherine Bernstein, « Congo-Océan : un Chemin de fer et de sang » dévoile, à travers des archives inédites et une série de témoignages poignants, un épisode sombre de la période coloniale.

« Congo-Océan : un chemin de fer et de fang » se veut conservateur de la mémoire du Congo qui fera toujours partie de son histoire. À la fin du XIXe siècle, les puissances européennes se partagent un territoire extrêmement convoité : l'Afrique équatoriale. Pour acheminer et exploiter les précieuses ressources du continent comme du caoutchouc, du café, de l'ivoire, du bois, du coton..., la France entreprend un chantier aussi colossal.

En 1921, la construction de la ligne « Congo-Océan » est ainsi lancée : 512 km de voie ferrée pour relier Brazzaville à Pointe-Noire, sur la côte atlantique, afin d'exporter les richesses de l'Afrique équatoriale française vers la métropole. Pour mener à bien ce gigantesque projet, les concessionnaires puisent leur main-d'œuvre au sein des colonies.

Au fil des images, le film documentaire d'environ 1h 6 min montre combien ce projet n'a pas été que colossal. En effet, si la construction du chemin de fer Congo-Océan a pu être l'aboutissement d'un désenclavement, elle a également été dévastatrice. Déportation massive, travail forcé, maltraitance, punition des récalcitrants... Dénoncé par André Gide comme un « véritable consommateur de vies humaines », ce chantier de treize ans fut l'un des plus meurtriers du continent, entraînant la mort de près de 20 000 hommes.

Près de 90 ans après la fin des travaux, il est déplorable de voir que tous ces sacrifices ne contribuent pas comme souhaité au développement du Congo. La voie ferroviaire reliant Brazzaville à Pointe-Noire est certes encore en usage mais pas de façon significative. Réhabilitée et entretenue dans certaines localités, cette voie pourrait davantage contribuer au développement économique du pays.

Palmarès

Produit en 2023 par la société Point du Jour les Films du Balibari en collaboration avec France Télévisions et Histoire Tv, « Congo-Océan : un chemin de fer et de sang » a été sélectionné dans plusieurs festivals, à savoir Festival international du film documentaire de Guyane "Les Révoltés du monde" ; Africadelic Amsterdam 2024 ; D'un regard à l'autre ; Festival international du film documentaire de Martinique. Le long métrage est également en sélection officielle et en compétition nationale au FIPADOC 2024. Il a récemment remporté le Prix du jury au festival international du film documentaire de Guyane.