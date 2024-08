Congo-Brazzaville: Sport de travail - L'ARTF remporte le tournoi de football

Les efforts de l'équipe de football de l'Agence de régulation des transferts de fonds (ARTF), sous l'impulsion de son directeur général, Basile Jean Claude Bazebi, ont payé après avoir survolé le tournoi de football organisé du 18 mai au 28 juillet par la ligue départementale de sport de travail de Brazzaville. La sélection de l'ARTF a reçu avec honneur son trophée, le 28 juillet.

L'équipe de l'ARTF a marqué positivement son passage lors de la compétition, dominant ses adversaires. Son directeur général, Basile Jean Claude Bazebi, a reçu, au terme de la finale, un diplôme pour son dévouement, son implication et sa contribution substantielle et multiforme à la ligue. Selon les champions, ce sacre marque le retour en force de leur direction en matière de compétitions réservées aux travailleurs. Outre le football, l'ARTF a également pris part aux tournois de futsal de cross-country et de nzango chez les dames.

La participation de l'ARTF a été saluée par les organisateurs car outre l'équipe de football qui a été sacrée championne de la ligue de Brazzaville, celle de futsal est parvenue à se hisser à la 3e place du podium tandis que les dames se sont classées huitièmes au nzango.

« Ces succès témoignent non seulement des compétences athlétiques des agents de l'ARTF, mais également de l'engagement collectif pour exceller. Les résultats obtenus ont consolidé le prestige de l'agence au sein de la communauté des entreprises de Brazzaville et lui ont assuré une plus grande visibilité », a indiqué l'un des agents de l'ARTF.

La dernière participation de l'ARTF aux compétitions nationales remonte à la période d'avant Covid, notamment à la septième édition du championnat national du sport de travail organisée du 4 au 8 septembre 2019 à Ouesso, dans le département de la Sangha, par la Fédération congolaise du sport de travail. Dans la même année, elle a également pris part à la première édition de l'Afri-foot en Tunisie.

Notons que les études scientifiques sur le sujet du sport en milieu professionnel démontrent les bienfaits de la pratique sportive sur l'élimination de l'absentéisme, la diminution du stress au travail, la prévention des troubles musculosquelettiques, la cohésion des équipes, ou encore la productivité de l'entité publique ou privée. A ce titre, il convient de rappeler qu'il existe au Congo des tournois, des championnats et des ligues sportives en milieu sportif qui, outre les bienfaits retirés par la pratique sportive, se sont fixés comme objectif de favoriser le brassage et le vivre-ensemble entre les travailleurs venus de différents départements et de différentes entreprises.

Le rendez-vous est ainsi pris pour le championnat national du sport professionnel qui se tiendra dans les prochains jours. L'ARTF va aussi participer au tournoi de la zone Afrique centrale de l'Organisation pour le sport du travail amateur et africain qui se tiendra à Brazzaville, du 12 au 15 septembre. Elle sera aussi présente aux 2es Jeux africains du sport de travail qui se tiendront à Dakar, au Sénégal, en décembre prochain.