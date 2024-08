Congo-Brazzaville: Promotion - Mohammed Rufai prend les rênes du groupe MTN Congo

Professionnel accompli avec plus de 24 ans d'expérience dans les techniques de l'information et de la communication, Mohammed Rufai a un parcours impressionnant dans le secteur des télécommunications. Leader motivé et passionné par l'excellence, le développement des personnes et l'expérience client, il a été récemment nommée à la tête de MTN Congo.

Le nouveau directeur général qui prendra ses fonctions dans peu de temps remplace Ayham Moussa, qui, à son tour, rejoint l'équipe de direction exécutive de MTN Nigeria au poste de COO. Titulaire d'un baccalauréat es technologies en informatique et de certifications en gestion avancée et en gestion générale, Mohammed est un ancien élève de la Lagos business school, de l'Université de Cranfield, et de l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni.

« Nous sommes heureux d'annoncer les nominations de Mohammed Rufai au poste de président directeur général (PDG) de MTN Congo-Brazzaville et d'Ayham Moussa au poste de directeur des opérations (COO) de MTN Nigeria, à compter du 1er septembre et du 19 août 2024, respectivement. Tous deux apportent à leurs nouvelles fonctions une vaste expérience et une passion pour l'excellence », a publié le Groupe MTN sur Twitter.

Avec son expérience riche et variée dans ledit secteur, le nouveau directeur général redoublera d'effort en vue du maintien du leadership sur le marché national. En attendant sa prise de fonction, Mohammed Rufai occupe actuellement le poste de directeur technique chez MTN Nigeria. Concernant son parcours, il a occupé divers postes chez MTN Nigeria, notamment directeur technique, directeur de nouvelles technologies pour l'Afrique du Sud-Est et le Ghana. Il a également siégé au Conseil d'administration de Bayobab Nigeria et de MTN Bénin.

Par ailleurs, il a rejoint le groupe MTN Nigeria en 2004 en tant qu'ingénieur de support RF/BTS à Kano et est devenu directeur général en 2009. En 2015, il a été nommé directeur technique de MTN Ghana.

A cette occasion, le PDG sortant Ralph Mupita a déclaré : « Félicitations à Ayham et Mohammed. Joignez-vous à moi pour leur souhaiter du succès dans leurs nouvelles fonctions. Au nom du groupe MTN Exco, je voudrais également exprimer mes remerciements à Hassan pour sa contribution à MTN au fil des années et nous lui souhaitons bonne chance dans le prochain chapitre de sa carrière."