Gabon: Affirmation du leadership gabonais en matière climatique

Les questions sur l'environnement et surtout, celles relatives à la lutte contre le réchauffement climatique sont d'actualité. Elles ont été évoquées lors de l'atelier initié ce mardi 6 aout 2024 à Libreville par la Commission de la CEEAC. Plusieurs experts gabonais du domaine ont pris une part active à ce rendez-vous du donner et du recevoir.

Il faut Informer, communiquer et être transparent, tels sont entre autres buts visés par l'atelier atelier national consécutif aux ateliers nationaux organisés dans tous les Etats membres de la CEEAC. Cet atelier qui a lieu dans la capitale gabonaise a pour thème : "Atelier national de renforcement des capacités des parties prenantes sur la transparence de l'action climatique et l'élaboration d'un plan d'action nationale pour son amélioration en République gabonaise"

Ledit atelier concerne le renforcement des capacités de tous les experts venant de l'administration et de toutes les organisations de la République gabonaise. Ces experts travaillent directement ou indirectement sur les questions de l'environnement et surtout, sur les questions de lutte contre les changements climatiques.

Pour le Commissaire en charge de l'Environnement et ressources naturelles, agriculture et du développement rural de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, "il s'agit ici, d'un atelier national consécutif aux ateliers nationaux organisés dans tous les Etats-membres de la CEEAC. Le Gabon accueille cet atelier qui s'inscrit dans le cadre des recommandations des Chefs d'Etat" précise t-il.

Nicaise Moulombi, acteur de la Société civile se féliciter du Gabon qui est en phase de transition et qui accueille ce type d'atelier avec les financements des partenaires. Cela voudrait dire, selon le Président Exécutif du ROSCEVAC et Membre du Comité d'orientation de l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), le Gabon redonne davantage confiance et et le Gabon réaffirme davantage son leadership en matière climatique. Nous l'avons tous constaté par la participation d'abord au premier forum du Président Brice Clotaire Oligui Nguema sur les trois bassins du Congo, à la Cop, au Kenya.

Cet atelier, poursuivra Nicaise Moulombi, a pour but d'évaluer les engagements du Gabon, tant sur la finance climat, sur la réduction des gaz à effet de serre et sur l'implication des acteurs. "L'objectif final permettra de mettre en place un groupe national qui regroupera à la fois, l'ensemble des experts sur le climat, les énergies renouvelables, l'agriculture, mais surtout, la Société civile et les parlementaires".