Ethiopie: Plus de 26 000 citoyens éthiopiens formés ont trouvé un emploi à l'étranger au cours du seul mois de juillet

Addis Ababa — La ministre du travail et des compétences, Muferihat Kamil, a annoncé que plus de 26 000 Éthiopiens formés ont trouvé un emploi à l'étranger au cours du seul mois de juillet.

Selon son message sur les médias sociaux, le ministère a évalué la mise en oeuvre de son plan d'emploi à l'étranger et a défini les prochaines étapes. En s'appuyant sur les leçons tirées de l'année fiscale écoulée, elle a déclaré que toutes les parties prenantes du secteur se sont activement engagées dans la planification et l'identification de leurs rôles respectifs afin de bénéficier à de nombreux citoyens par le biais de l'emploi à l'étranger.

Mme Muferihat a déclaré qu'outre le Moyen-Orient, le début du déploiement de ressources humaines formées et partiellement formées dans les pays européens figurait parmi les activités fructueuses enregistrées au mois de juillet.

La ministre a également souligné que la prestation de services a été rendue équitable, rapide et flexible, et que l'ensemble du dispositif a permis de garantir les droits et la sécurité des citoyens. En conséquence, 26 195 citoyens ont été formés et déployés à l'étranger pour y travailler en juillet.

En outre, elle a déclaré qu'un accord commun a été conclu pour renforcer les activités en cours et faire progresser le travail de collaboration entre les parties prenantes au plus haut niveau, et s'assurer que nos institutions de formation sont bien organisées pour fournir une formation de qualité afin de tirer parti des opportunités sur le marché mondial du travail.

Quelque 345 000 citoyens éthiopiens ont trouvé un emploi à l'étranger au cours de l'année fiscale éthiopienne qui vient de s'achever. La récente réforme de l'emploi à l'étranger a aidé les citoyens à s'assurer des opportunités d'emploi durables en protégeant leur sécurité, leurs droits et leurs intérêts. Les accords bilatéraux sur l'emploi conclus avec les pays de destination créent également de bonnes relations entre employeurs et employés tout en protégeant la sécurité et les droits des citoyens.