Seychelles: La nouvelle stratégie du Groupe de la Banque mondiale pour le pays se concentre sur la croissance inclusive et la résilience face au changement climatique

communiqué de presse

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque mondiale a approuvé un nouveau cadre de partenariat pays (CPF) pour les Seychelles pour la période 2025-2030.

Ce cadre stratégique définit les priorités qui guideront le partenariat entre le Groupe de la Banque mondiale et les Seychelles afin de favoriser une croissance inclusive qui soutienne la stabilité du pays et accroisse sa résilience face aux crises futures.

« Les Seychelles ont fait d'énormes progrès au cours des dernières décennies. Elles ont stimulé la croissance économique et la prospérité grâce au tourisme et à la pêche, et ont atteint le statut de pays à revenu élevé grâce à l'accent mis sur la stabilité et les réformes économiques durables », a déclaré Idah Z. Pswarayi-Riddihough, directeur de la Banque mondiale pour le Mozambique, Madagascar, Maurice, les Comores et les Seychelles.

« Le nouveau CPF s'appuie sur ces progrès et tire parti de la force combinée du Groupe de la Banque mondiale pour soutenir les Seychelles dans leur cheminement vers une économie plus inclusive et plus résiliente. Nous sommes déterminés à travailler aux côtés du peuple seychellois pour libérer tout son potentiel et assurer un avenir prospère à tous. »

S'appuyant sur le capital humain et naturel de la nation, le CPF donne la priorité à la qualité de vie des citoyens en améliorant l'environnement des entreprises, les possibilités d'emploi et la qualité de l'éducation et des compétences. Il vise également à renforcer la résilience des personnes et des secteurs économiques clés et se concentre sur les questions sociales pour s'assurer que les jeunes terminent leurs études et connaissent une réussite durable.

Cette nouvelle stratégie définit des objectifs ambitieux pour revitaliser et développer l'économie seychelloise de manière inclusive. « Les initiatives clés visant à améliorer la productivité comprennent la création d'emplois en mettant l'accent sur les jeunes, les hommes et les femmes, la rationalisation des opérations commerciales, l'amélioration de l'accès au financement pour les petites entreprises et la promotion de l'innovation dans le secteur du tourisme », a fait remarquer Mehita Fanny, directrice nationale de la Société financière internationale pour les Comores, l'Eswatini, Madagascar, le Mozambique et les Seychelles.

Comme d'autres petits États insulaires en développement, les Seychelles sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. Compte tenu de sa topographie et des projections climatiques, les glissements de terrain et les inondations devraient se multiplier. La plupart des infrastructures, y compris les aéroports, les ports et les centres d'activité économique, se trouvent le long de la côte et sont directement exposées à la menace de l'érosion et de l'élévation du niveau de la mer.

Pour maintenir la croissance du niveau de vie, il faudra renforcer la résistance aux chocs et l'adaptation au changement climatique. Le nouveau cadre de partenariat intègre l'action climatique dans la stratégie de développement du pays et vise à renforcer la résilience climatique par une gestion durable des déchets, l'adoption d'énergies renouvelables et une planification efficace des catastrophes.

« Dans le cadre du nouveau CPF, l'AMGI s'appuiera sur son portefeuille existant ainsi que sur la nouvelle plateforme de garantie du Groupe de la Banque mondiale pour aider les Seychelles à attirer et à mobiliser des capitaux privés, à soutenir l'accès au financement et aux prêts climatiques pour la création d'emplois et le développement vert », a déclaré Șebnem Erol Madan, directeur de l'économie et de la durabilité à l'Agence multilatérale de garantie des investissements du Groupe de la Banque mondiale.

Le CPF souligne également l'importance d'une gestion budgétaire prudente et d'une planification stratégique pour préparer les Seychelles aux incertitudes économiques et aux impacts à long terme du changement climatique.

Élaboré en étroite collaboration avec le gouvernement des Seychelles, les partenaires de développement, la société civile, le secteur privé et d'autres acteurs clés, le nouveau CPF est ancré dans la Vision 2033 du gouvernement des Seychelles et dans l'actuelle stratégie nationale de développement.