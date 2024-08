Angola: La première dame lance la campagne 'Nous sommes tous égaux'

Luanda — La première dame de la République, Ana Dias Lourenço, lance vendredi, à Luanda, la campagne "Somos Todos Iguais", promue par l'Organisation des Premières Dames Africaines pour le Développement (OPDAD), a appris l'ANGOP de source officielle.

L'initiative, alignée sur le cinquième objectif de développement durable (ODD), relatif à l'égalité des sexes, envisage, entre autres facteurs, de « mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles».

La campagne apparaît comme un puissant mouvement de solidarité axé sur la promotion de l'égalité et de l'équité entre les sexes et motive les premières dames à agir autour de l'un des quatre piliers d'action (santé, éducation, autonomisation économique et violence basée sur le genre).

Les premières dames africaines espèrent que les hommes politiques, les responsables gouvernementaux, les législateurs et les magistrats, ainsi que les organisations publiques et privées, se joindront à cette cause, en promouvant un soutien efficace qui incitera également les organisations de la société civile à déployer ces efforts dans leurs communautés.

La première dame d'Angola a adopté le pilier « Violence basée sur le genre » sous le thème « Éducation pour l'égalité des genres et lutte contre la violence des enfants et des jeunes », visant à réduire les disparités entre hommes et femmes, ainsi qu'à souligner l'urgence d'éradiquer toutes formes de violence contre les enfants et les jeunes.

Pour lancer la campagne, une conférence sera organisée, réunissant les premières dames africaines et d'autres entités internationales.

L'événement prévoit également la participation d'experts nationaux et internationaux en matière d'égalité des sexes, d'autonomisation et de protection des droits de l'enfant, favorisant un dialogue enrichissant et collaboratif.

La campagne réaffirme l'engagement de la première dame de la République à promouvoir l'égalité des sexes, l'éducation comme facteur d'autonomisation des jeunes et des femmes et la protection des droits des enfants et des jeunes.

Elle invite ainsi tous les citoyens à se joindre à cette noble cause, car elle estime qu'ensemble, « nous pouvons construire un avenir dans lequel chacun est effectivement traité sur un pied d'égalité, reflétant les valeurs fondamentales de dignité et de respect, car nous sommes tous et avons toujours été égaux».

L'OPDAD trouve son origine dans le parcours des précédentes organisations des Premières Dames depuis la mi-2002, offrant initialement un leadership au niveau continental en termes de plaidoyer dans les domaines du VIH/SIDA et un large éventail d'interventions en matière de santé maternelle et infantile.

Les premières dames d'Afrique renforcent les politiques et programmes favorables en mobilisant des ressources et en développant des partenariats avec toutes les parties prenantes à tous les niveaux.