Congo-Kinshasa: Amélioration du pouvoir d'achat - Le Gouvernement envisage la réduction des taxes et redevances

Le Gouvernement envisage la réduction des taxes et redevances, mais aussi la lutte contre les tracasseries pour améliorer le pouvoir d'achat de la population.

Ces premières mesures envisagées par le Gouvernement de la République démocratique du Congo pour améliorer le pouvoir d'achat de la population, ont été examinées au cours du Conseil des ministres restreint, présidé mercredi 7 août par le Président Félix-Antoine Tshisekedi.

Selon le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, le Président Félix Tshisekedi qui conduisait cette réunion a abordé, avec les membres du Gouvernement, les premières mesures prises au niveau du ministère de l'Économie qui concernent essentiellement, la baisse des prix des denrées de première nécessité.

« Ces denrées principales ont été identifiées et des mesures ont été proposées, notamment en ce qui concerne la réduction des taxes et redevances ainsi que la lutte contre des tracasseries dans différents secteurs », a relevé le porte-parole du Gouvernement. Les ministres de l'Économie nationale et des Finances, ont été appelés à harmoniser les vues pour que ces premières mesures soient adoptées formellement au prochain Conseil des ministres.

Au cours du deuxième conseil des ministres du Gouvernement Suminwa, le Président Félix-Antoine Tshisekedi avait souligné la nécessité de stabiliser la monnaie nationale pour préserver le pouvoir d'achat de la population.

Il avait notamment demandé urgemment la réévaluation des mesures prises pour stabiliser le taux de change et relever le social des Congolais. Parmi ces mesures figuraient « la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais, mis en mal par la situation qui prévaut sur le marché de change ». Outre ces mesures, les membres du Gouvernement ont adopté le projet de prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.