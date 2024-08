Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 149,029 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations.

Au terme de la séance de cotation du jeudi 8 août 2024, la capitalisation du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 149,029 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 10 439,028 milliards FCFA contre 10 289,999 milliards FCFA la veille. Celle du marché des actions connait aussi une hausse de 48,734 milliards, avec une réalisation de 9 031,543 milliards FCFA contre 8 982,809 milliards FCFA le mardi 6 août 2024.

Tous les indices ont enregistré une hausse comme la veille. L'indice BRVM composite a ainsi progressé de 0,54% à 242,77 points contre 241,46 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré une progression de 0,58% à 121,62 points contre 120,92 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,14% à 111,10 points contre 110,94 points la veille.

La valeur des transactions s'est établie à 761,511 millions FCFA contre 1,897 milliard FCFA le mardi 6 août 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 1 085 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,25% à 425 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 3,21% à 965 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 2,53% à 2 225 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 2,31% à 1 990 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAPH Côte d'Ivoire (moins 3,65% à 2 900 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d'Ivoire (moins 1,94% à 1 265 FCFA), Total Sénégal (moins 1,35% à 2 195 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 1,29% à 6 505 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (moins 1,28% à 3 850 FCFA).