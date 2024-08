Sénégal: Accidents mortels de la circulation - Le lourd tribut des Jakartamen

La problématique des accidents de la circulation impliquant les motos Jakarta constitue une autre préoccupation dans la lutte contre l'insécurité routière. Avec la multiplication des deux-roues sur les routes du Sénégal, ils sont nombreux les Jakartamen à perdre la vie dans ces tragédies routières aussi bien à Dakar que dans plusieurs régions.

Un conducteur de moto d'une quarantaine d'années est décédé avant-hier, mardi 6 août 2024, dans une collision avec une charrette à Ndiol Maure, dans la commune de Diama, dans le Nord du Sénégal. Selon l'APS, la victime, qui se dirigeait vers Dagana, a perdu la vie immédiatement lorsque sa moto est entrée en collision avec une charrette, vers 15 heures. La victime a été transportée à l'hôpital régional de Saint-Louis.

C'est le dernier accident mortel de motocycliste en date connu. En effet, avec la prolifération des deux-roues dans la circulation routière et particulièrement les motos-taxis qui excellent dans le transport en commun et la livraison, l'insécurité routière semble prendre une autre dimension. Il ne se passe pas de semaine ou presque sans que les médias ne rapportent des cas d'accidents mortels impliquant ces engins.

Il y a plus d'un mois, deux hommes d'une trentaine d'années ont perdu la vie dans une collision entre une moto Jakarta et un camion de vidange à Tivaouane. Le drame s'est produit le 14 juin 2024, près de la Caserne des Sapeurs-pompiers. Les corps du conducteur de moto Jakarta, âgé d'une trentaine d'années, et son passager du même âge, ont été transportés à l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh.

Sur le même axe de la nationale 2, des accidents mortels ont impliqué des motos communément appelées Jakarta à Louga, dans le Nord du Sénégal. Trois (3) personnes ont perdu la vie en l'espace de 24 heures dans deux accidents différents. Le premier accident a directement impliqué deux conducteurs de moto-Jakarta qui s'adonnaient à une course poursuite, dans la nuit du mardi 21 mai 2024. Le choc violent qui s'en est suivi entrainera la mort quasi-instantanée des deux conducteurs. Le deuxième accident, survenu le mercredi matin 22 mai 2024, mettait en cause également une moto Jakarta qui a heurté un camion stationné et qui déchargeait du fer, à proximité de Keur Thierno Mountaga Tall, la Résidence du Khalife général de la famille Omarienne à Louga.

Quelques jours après, à Sébikotane, commune située à 45 km à l'est de Dakar, 2 jeunes ont perdu la vie dans un accident de la circulation, le dimanche 26 mai 2024, vers 22h. Les deux amis circulaient à bord d'une moto lorsqu'ils ont été violemment heurtés par une voiture roulant à vive allure. Dieylani est décédé sur le coup, tandis qu'Assane Diop, grièvement blessé, a succombé peu après de ses blessures.

Au début du même mois, à Ndargoundao, un quartier de la commune de Kaolack, un conducteur de moto Jakarta est mort dans un tragique accident de la circulation, le vendredi 3 mai dernier. La moto à bord de laquelle circulait la victime, en compagnie d'un autre passager, est entrée en collision avec un véhicule de la Gendarmerie nationale, vers 18 heures. Le second passager de la moto, plus chanceux, pour s'en être sorti avec des blessures, a été évacué par des agents des Sapeurs-pompiers de Kaolack au Service d'accueil des urgences (SAU) du Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN).

La veille jeudi, un autre accident de la circulation est survenu cette fois à Nioro du Rip. Il s'agissait d'un choc entre un camion en provenance du village de Nguéwou Walo et une moto Jakarta venant de Niapaballa. Il a fait un mort, le conducteur de la moto.