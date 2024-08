Sénégal: Diamniadio - Remise de certificats d'agréments à dix-sept laboratoires d'essais et d'études agréés

Diamniadio — Dix-sept laboratoires d'essais et d'études définitivement agréés ont reçu jeudi, lors d'une cérémonie, leurs certificats d'agrément dans le domaine des Bâtiments et travaux publics (BTP), a constaté l'APS.

Organisée par le Laboratoire national de référence des Bâtiments et travaux publics (LNR-BTP ex CEREEQ) dans la salle Kinkéliba de la deuxième sphère ministérielle de Diamniadio, en présence du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, cette cérémonie de remise intervient après une évaluation rigoureuse et indépendante des laboratoires d'essais et d'études agréés par une autorité de régulation.

Le Laboratoire national de référence des Bâtiments et travaux publics (LNR-BTP ex CEREEQ) a "très tôt compris la place importante" que les autorités accordent à l'amélioration de la qualité et à la pérennité des infrastructures constituant le socle du développement économique et social du Sénégal", a déclaré son Directeur général, le Professeur Chérif Baldé.

"C'est fort de ce constat, qu'en ce qui nous concerne, nous prendrons toutes les dispositions idoines pour assurer le contrôle et garantir la qualité de nos infrastructures dans le but de rendre davantage efficients les investissements publics dans le secteur des BTP", a-t-il expliqué.

Il a précisé que "c'est bien, la première fois depuis la création, en 1949, du LBTP, premier Laboratoire d'Afrique occidentale Française, que des certificats d'agréments sont décernés aux laboratoires d'études et d'essais dans le domaine des BTP après une évaluation rigoureuse et indépendante par une autorité de régulation".

Les certificats d'agréments remis à 17 Laboratoires attestent de leur compétence dans quatre domaines d'activité (Matériaux de construction, bétons hydrauliques, Géotechnique routière, Ingénierie des sols et fondations et Auscultation, Instrumentation et diagnostic des ouvrages).

Le Professeur Chérif Baldé a précisé que chaque certificat est accompagné d'une décision et d'un rapport détaillé justifiant le classement attribué. Il a magnifié "la belle collaboration" entre les acteurs du secteur des BTP et les responsables des laboratoires d'études et d'essais.

M. Baldé a salué le travail des membres du comité d'évaluation et de sélection mis en place par le LNR-BTP. "Ils ont travaillé dans la sérénité sans aucune forme de pression et en toute autonomie pour établir la liste des laboratoires retenus", a-t-il dit.

Le Professeur Chérif Baldé a en outre encouragé ces laboratoires à travailler dans la même dynamique et à maintenir le cap de la performance, de l'éthique et de la transparence dans la construction d'infrastructures modernes et de qualité pour "un Sénégal souverain, juste et prospère".