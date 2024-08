Madagascar: Z-Yoga - Premier Centre de yoga et touche ayurvédique lancé au pays

Madagascar accueille désormais son premier centre de yoga avec une touche ayurvédique, Z-Yoga, qui se distingue par ses instructeurs certifiés originaires d'Inde. Une approche authentique du yoga. C'est ce que propose Z-Yoga, une filiale de Vision Madagascar (ViMa). D'après ses promoteurs, il s'agit d'une pratique millénaire indienne, axée sur la respiration, la méditation et l'exercice physique.

Destiné à tous à partir de 12 ans, Z-Yoga adapte ses séances aux besoins individuels de chacun. Lors d'une séance de démonstration organisée la semaine dernière pour les médias, l'un des coaches, détenteur de diplômes de Masters obtenus en Inde, a partagé son expérience : « J'ai commencé le yoga en 2017 et j'ai obtenu mes certificats en Inde après plus de 200 heures et 500 heures de pratique. » Cette formation rigoureuse assure une expertise de haut niveau aux pratiquants de Z-Yoga.

Sur mesure

Le centre propose une variété de styles de yoga, chacun adapté à différents niveaux et besoins. Le Hatha Yoga, par exemple, harmonise le corps et l'esprit à travers des techniques de respiration consciente et des postures alignées. Pour les plus dynamiques, l'Ashtanga Yoga offre une pratique athlétique avec des postures fixes, tandis que le Power Yoga encourage un mode de vie sain en se concentrant sur des objectifs personnels.

Les futures mamans peuvent se tourner vers le Prenatal Yoga pour communiquer avec leur bébé, tandis que le Postnatal soutient les nouvelles mères dans leurs défis physiques et émotionnels. Z-Yoga offre également des soins ayurvédiques, tels que des massages et des traitements spa, pour compléter l'expérience de bien-être. Situé au centre Gaïa Androhibe, le centre propose des séances de groupe, privées, à domicile ou en entreprise, adaptées à tous les rythmes de vie.

Bref, au-delà d'un simple centre de pratique, Z-Yoga est un sanctuaire pour le corps et l'esprit, apportant une touche d'Inde au cœur de Madagascar.