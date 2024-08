Madagascar: Foire internationale de l'agriculture - L'édition 2024 en septembre au Forello Tanjombato

Après plus de 20 ans d'existence, les foires et salons internationaux de Madagascar demeurent un événement important, attirant aussi bien les professionnels que les particuliers. En 2023, l'agence événementielle Forello Expo, du groupe HAZOVATO, a repris l'organisation de ces salons, initialement créés par l'agence Première Ligne en 1995.

Aujourd'hui, ces événements jouissent d'une renommée nationale et internationale, avec des rendez-vous majeurs comme la Foire internationale de Madagascar inscrite à l'agenda mondial des salons. À noter que la Foire internationale de l'Agriculture (FIA) 2024, coorganisée avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, se tiendra du 12 au 15 septembre.

Cet événement réunira une centaine d'acteurs dans un hall d'exposition de 12 000m², comprenant divers espaces thématiques tels que Hazovato, Eco-responsable, Start-ups, Emploi et formation, Jeunes, Pêche, Agri-élevage, ainsi que des zones dédiées aux enfants et aux animaux vivants.

Activités

Selon ses promoteurs, la FIA 2024 vise à stimuler le développement économique et à sensibiliser au développement durable. Forello Expo et le Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage organiseront plusieurs conférences thématiques avec des panélistes de haut niveau. Des salles de conférences spécialisées par secteur - Agriculture, Élevage et Pêche - permettront d'approfondir les discussions. De nombreuses animations sont prévues, notamment des démonstrations culinaires, des expositions d'animaux d'exception, des animations pour enfants, et des concours pour jeunes entrepreneurs dans les secteurs agricole, élevage et pêche.