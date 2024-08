Tunisie: «Cinderella on ice» à la 58e édition du festival international de Carthage - Magie, grâce et minutie

Habileté, technicité et sens du détail dans les costumes et les décors (même s'il s'agissait là d'une version minimaliste du spectacle loin des paysages tridimensionnels adaptés dans d'autres célèbres représentations de ce genre de théâtre de glace à travers le monde) ont été au rendez-vous pour bien restituer l'ambiance féerique et enchanteresse du conte de Charles Perrault, mais où, cette fois, Cendrillon a troqué ses pantoufles de vair contre des patins à glace.

Deux jours de spectacle, les 6 et 7 août 2024, sur la scène du théâtre romain de Carthage, pour la compagnie « The International Ice Stars » du Britannique Julian Deplidge. Un brin de fraîcheur estivale, de la féerie et de l'émerveillement pour petits et grands. Ravis aussi, les artistes ont exprimé leur reconnaissance: «Quels deux jours incroyables! Une patinoire extérieure construite sous 36°c de chaleur, 2 performances, 9 staff en coulisses, 21 artistes de classe mondiale, plus de 12.000 nouveaux fans de notre spectacle et d'innombrables seaux de sueur ! Merci au festival de Carthage de nous avoir invités à votre 60e anniversaire. Tunisie... nous t'aimons et espérons te revoir bientôt !»

Il s'agit de la deuxième compagnie de cirque de glace qui se produit en Tunisie, avant elle il y a eu la «Russian Ice Stars» invitée en 2014, pour deux soirées aussi, par le Festival international de musique symphonique d'El Jem.

Comme le veut le concept de cette production, le spectacle est conçu pour s'adapter aux différentes scènes qui l'accueillent. Ainsi l'antique théâtre de Carthage s'est-il paré à l'occasion d'une piste gelée installée sous la supervision du staff de la compagnie qui était déjà à Tunis depuis le 28 juillet dernier pour les préparatifs et autres répétitions de leur spectacle de patinage artistique qui revisite le conte universel «Cendrillon».

Depuis près de trois décennies, réinterpréter sur glace de célèbres contes et histoires est la marque de fabrique des Internationals Ice Stars qui ont interprété entre autres contes, «La belle et la bête», «Casse-Noisette», «Blanche-neige» et «Peter Pan», avec des spectacles innovants et créatifs servis par de talentueux patineurs et patineuses de haut niveau dont d'anciens athlètes olympiques.

A Carthage, ils ont été reçus par un public nombreux curieux de découvrir ces performances sur glace que l'on n'a pas l'habitude d'accueillir sous nos cieux. Un public jeune dans sa majorité (avec l'agitation dans les gradins et les turbulences que cela peut engendrer...), composé d'enfants venus accompagnés par leurs parents (gratuité pour les moins de 6 ans) et d'autres dans le cadre de sorties organisées en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des personnes âgées. Près 2.000 enfants sans soutien familial relevant de plusieurs institutions notamment SOS Gammarth, ont pu assister, dans ce sens, aux deux représentations.

Durant près de deux heures de spectacle réparties en deux parties de 50 minutes chacune avec une pause de 20 minutes le temps de déblayer la scène des débris de glace, sur des compositions de célèbres morceaux de musique classique, les danseurs et danseuses issus de différents pays (Royaume-Uni, Tchèquie, Russie, Finlande, Serbie, Ukraine, France et Allemagne) ont livré de merveilleuses performances faites de gracieux mouvements et de subtiles acrobaties aériennes. En s'adaptant aux conditions techniques permises et aux spécificités des lieux, habileté, technicité et sens du détail dans les costumes et les décors (même s'il s'agissait là d'une version minimaliste du spectacle loin des paysages tridimensionnels adaptés dans d'autres célèbres représentations de ce genre de théâtre de glace à travers le monde) ont été au rendez-vous pour bien restituer l'ambiance féerique et enchanteresse du conte de Charles Perrault, mais où cette fois Cendrillon a troqué ses pantoufles de vair contre des patins à glace. Bravo!